"Жестокостта не е геройство": Протестиращи поискаха правосъдие за Кнопа (СНИМКИ)

Пред парламента се проведе протест срещу жестокостта над животни. Хората настояват за ефективни наказания и по-строги мерки срещу насилниците.

По-рано днес съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“. Според обвинението той е проявил особена жестокост към животното, причинявайки смъртта му. След като беше обявен за издирване, вчера той се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи, придружен от адвоката си.

Според данните на разследването около 20.50 ч. на 1 ноември Атанасов е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ