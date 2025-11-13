БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Предявени са му обвинения

прокуратурата образува досъдебно производство случая убитото куче мая
Слушай новината

Мъжът, който прегази куче в столичния квартал "Разсадника", се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения.

Той е с наложена парична гаранция от 5 хиляди лева.

Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният шофьор д-р Ненад Цоневски е напуснал пределите на страната.

Във вторник от ВМА, където мъжът е бил специализант, съобщиха, че той е отстранен от длъжност.

Преди това Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

#лекар-специализант #кучето Мая #ВМА #прегазено куче

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
3
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
4
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
5
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
6
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Сигурност и правосъдие

Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите, пребили шефа на русенската полиция По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите, пребили шефа на русенската полиция
Чете се за: 03:47 мин.
Делото за побоя над полицейския началник: Съдът промени в по-леки мерките на обвиняемите младежи Делото за побоя над полицейския началник: Съдът промени в по-леки мерките на обвиняемите младежи
Чете се за: 02:02 мин.
Нов вид финтех измами: Български потребители подлъгвани чрез превалутиране на лева в евро Нов вид финтех измами: Български потребители подлъгвани чрез превалутиране на лева в евро
Чете се за: 04:20 мин.
Действащ кмет ли е Благомир Коцев? Действащ кмет ли е Благомир Коцев?
Чете се за: 02:52 мин.
Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца, причинил катастрофата с шестима загинали мигранти Апелативният съд в Бургас решава дали да остави в ареста румънеца, причинил катастрофата с шестима загинали мигранти
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ