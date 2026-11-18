Куентин Граймс вкара рекордните за кариерата си 47 точки и прати двубоя в продължение с десетата си тройка по-малко от две секунди преди края на редовното време, преди Лос Анджелис Лейкърс да измъкне победата срещу Шарлът Хорнетс със 118:114 в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Граймс вкара 21 точки в силна заключителна четвърт за калифорнийци, които изоставаха с 18 точки през второто полувреме. Новият гард на Лейкърс също така се присъедини към легендата Коби Брайънт като единствените играчи на тима с 10 тройки в един двубой.

Без двама от ключовите играчи на "езерняците" - Остин Рийвс и Уокър Кеслър, тандемът Граймс и Лука Дончич сътвори обрат и продължи победната серия на отбора, която достигна до девет поредни успеха. Дончич завърши срещата с 36 точки и 7 асистенции, и донесе първото равенство в края на двубоя при три оставащи минути. Шарлът отново поведе със 110:106 при 20 секунди до края, но Куентин Граймс отбеляза с поднасяне, докато Коби Уайт пропусна един от двата си наказателни удара за Шарлът, преди гардът на Лейкърс да вкара отдалеч, за да изравни при 111:111 и да прати срещата в петминутно продължение.

В него тимът от Лос Анджелис вкара 7 точки срещу само 3 за гостите от Северна Каролина, а по този начин калифорнийци вече имат 13 победи и само 2 загуби от началото на сезона, и оглавиха Западната конференция. Шарлът са с баланс от 40 успеха и 10 поражения и са 11-и на изток.

Колин Секстън бе единственият друг играч на Лейкърс с двуцифрени показатели за резултатност, отбелязвайки 10 точки.

От Хорнетс най-резултатен беше Брандън Милър с 28 точки, Наз Рийд добави 23 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Коби Уайт записа 19 точки.

Детройт Пистънс сложи край на серията от 12 поредни победи на Сан Антонио Спърс, надигравайки съперника си със 105:93 като гост. Кейд Кънингам отбеляза 27 точки, а Данис Дженкинс вкара 21 от 25-те си точки през второто полувреме при убедителния успех като гост в Тексас.

Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 25 точки и 18 борби за Спърс, които бяха непобедени от 23 октомври. Гардът Дилан Харпър отбеляза 20 точки, но напусна игра 53 секунди преди края, след като се подхлъзна и падна неприятно.

Шампионът Ню Йорк Никс спечели срещу Торонто Раптърс със 111:102 като гост. Най-полезният играч от финалите Джейлън Брънсън бе ключов за успеха с 31 точки и минута и 25 секунди преди края вкара 4 поредни точки, с които изведе нюйоркчани напред със 106:102. До края канадският тим не реализира повече точки, а Никс стигнаха до осмата си победа за сезона.

Микал Бриджис допринесе със 17 точки за Ню Йорк, Карл-Антъни Таунс добави 16 точки и 16 борби за дабъл-дабъл, а Оу Джи Ануноби реализира 16 точки срещу бившия си отбор.

За Торонто най-добър беше Джа'Коби Уолтър с 25 точки, Ар Джей Барет добави 22, а Скоти Барнс записа 20 точки.

В останалите срещи от вечерта Минесота Тимбъруулвс измъкна победата от Портланд Трейл Блейзърс със 106:105, благодарение на кош на Джейдън Макданиелс 2,6 секунди преди края, а Юта Джаз спечели гостуването си на Лос Анджелис Клипърс със 132:107, благодарение на 40 точки от Брайс Сенсабо.