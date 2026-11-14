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Клипърс шокираха Оклахома с обрат в последните минути

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Лос Анджелис Клипърс е с едва три победи от началото на сезона.

Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър
Снимка: БТА
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Лос Анджелис Клипърс осъществи обрат и победи Оклахома Сити Тъндър със 113:112. Дариъс Гарланд реализира решителна атака за три точки 50,4 секунди преди края, а Брук Лопес бе най-резултатен за победителите с 26 точки.

Дерик Джоунс-младши и новобранецът Кийтън Уаглър добавиха по 14 точки за Клипърс, които спечелиха за втори път в последните си три мача след неубедителния старт на сезона с една победа и седем загуби.

Гарланд завърши с 24 точки, като именно неговата успешна стрелба и последвалият наказателен удар донесоха първата преднина на домакините в четвъртата четвърт. Шей Гилджъс-Александър имаше възможност да донесе победата на Оклахома Сити със сирената, но стрелбата му бе неточна.

Гилджъс-Александър завърши с 40 точки, а Джаред Маккейн добави 23 за сериозно отслабения състав на Тъндър, който допусна трета поредна загуба. Айзея Хартенщайн се отчете с 21 точки и рекордните за мача 16 борби.

Оклахома Сити започна срещата с двама баскетболисти с ръст над 2,10 метра в стартовата петица – Хартенщайн и новобранеца Адай Мара. Последният добави 10 точки и три чадъра.
Клипърс заличиха пасив от 106:112 в последните 2:43 минути на двубоя. Лопес реализира под коша 2:21 минути преди края, а малко по-късно добави и успешна стрелба от средна дистанция. След това Гарланд осъществи решителната атака за три точки, с която донесе успеха на домакините.

Лос Анджелис водеше с 57:44 на почивката, въпреки че бе реализирал едва 40% от стрелбите си. В крайна сметка Клипърс завършиха срещата с успеваемост от 45,5%.

Оклахома Сити бе стрелял с едва 39,1% през първото полувреме, но спечели третата четвърт с 40:25 и преди последната част вече водеше с 84:82.

Тъндър бяха без Чет Холмгрен, Джейлън Уилямс и Кейсън Уолъс, които не са играли от домакинската победа на отбора срещу Клипърс на 25 октомври. Освен тях Джейлин Уилямс пропусна шести пореден мач заради проблеми с гърба, а Аджай Мичъл не игра за втори последователен двубой заради контузия на глезена.

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#НБА 2026/2027 # Лос Анджелис Клипърс #Оклахома Сити Тъндър

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