Сан Антонио разгроми Голдън Стейт с 38 точки разлика за 11-а поредна победа

Стефон Касъл отбеляза рекордните за сезона 32 точки, а Сан Антонио Спърс доминираше от самото начало и разгроми Голдън Стейт Уориърс със 123:85 в двубой от НБА. Срещата се игра в петък вечер в Сан Антонио, като гостите бяха сериозно отслабени от отсъствието на някои от основните си играчи.

Спърс записаха 11-а поредна победа, след като започнаха сезона с две последователни загуби. Голдън Стейт пък допусна второ поредно поражение след серия от осем последователни успеха. Уориърс бяха без голямата си звезда Стеф Къри, който лекува разкъсване на десния кос мускул.

Сан Антонио се оттегли на почивката с аванс от 30 точки, а разликата достигна 43 точки след тройка на резервата Харисън Барнс 57 секунди преди края на третата четвърт.

Всички титуляри на Спърс вече бяха заменени до 1:58 минута преди края на третата част, след като домакините си бяха осигурили комфортна преднина и спокойно довършиха двубоя.

Касъл завърши с пет успешни стрелби от далечно разстояние – изравнен личен рекорд в кариерата му. Виктор Уембаняма записа 12 точки и 12 борби за 21 минути на паркета, Келдън Джонсън добави 18 точки, а Барнс се отчете с 11 за успеха на Сан Антонио.

Ли Джей Крайър бе най-резултатен за Голдън Стейт с рекордните в кариерата си 20 точки, реализирани като резерва. Чарлс Баси добави 11. Новобранецът Яксел Лендерборг, който преди срещата имаше средно по 21,7 точки на мач, бе ограничен до едва три точки след 1 успешен изстрел от общо 13 опита.

Началото на двубоя не можеше да бъде по-добро за Сан Антонио и по-лошо за Голдън Стейт. Спърс реализираха 18 поредни точки в първите 4:29 минути, като осем от тях бяха дело на Касъл. Това е най-дългата серия от последователни точки в началото на мач, откакто НБА започва да събира подробна статистика за всяко притежание на топката през сезон 1996/97.

Уориърс пропуснаха първите си 11 стрелби от игра и изоставаха с 14:38 след първата четвърт.

Гостите успяха да намалят изоставането си до 18 точки след тройка на Жорж Нианг 7:26 минути преди почивката, но Сан Антонио бързо възстанови контрола си и увеличи преднината до 63:33 на полувремето.

Касъл имаше 18 точки до почивката и бе единственият баскетболист от двата отбора с двуцифрен точков актив.