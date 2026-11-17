Донован Мичъл вкара 39 точки при домакинската победа на Кливланд Кавалиърс срещу Чикаго Булс със 126:115 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). 30-годишният гард записа най-силното си представяне от началото на сезона и донесе осма победа за отбора на Кавалиърс, който е седми в класирането на Източната конференция с баланс 8:7, докато съперникът им Чикаго е предпоследен с баланс 3:10.

Домакините изоставаха с 25:31 след първите 10 минути, но спечелиха втората част убедително и поведоха с 57:48 на полувремето. До края на третата част тимът на Кени Аткинсън удържаше преднината си от 9 точки, а в заключителната четвърт удържаха опитите на Чикаго да се върне в срещата.

Мичъл вкара 16 от 25-те си стрелби от игра, а към 39-те си точки добави и 3 откраднати топки. Тайрийз Проктър допринесе със 17 точки, а Пейтън Уотсън добави 14. Джеймс Хардън завърши срещата с 9 точки и 10 асистенции.

Норман Пауъл бе най-резултатен за гостите от Чикаго с 27 точки, Матас Бузелис отбеляза 23, Джейлън Смит се отчете с дабъл-дабъл от 17 точки и 11 борби, а Тре Джоунс реализира 16 точки.

Филаделфия 76ърс си върна първото място на изток след успех като гост срещу Бруклин Нетс със 135:123. Джоел Ембийд вкара рекордните си за сезона 37 точки, Джейлън Браун изравни най-доброто си постижение от началото на кампанията с 31, а усилията на двамата бяха напълно достатъчни в отсъствието на ЛеБрон Джеймс.

Браун добави 13 борби за дабъл-дабъл, но пропусна края на срещата заради сблъсък с Джулиъс Рандъл, при който се отвори рана на главата му. Браун се завърна на терена с превързана глава, но отново напусна след няколко минути, но според старши треньора Ник Нърс това е било заради проблем в задната част на бедрото.

Тайрийз Макси записа 24 точки и 9 асистенции, а Ви Джей Еджкомб допринесе с 14 точки и 9 борби за 12-ата победа на Сиксърс при 3 поражения, с която изпревариха Бостън Селтикс на върха на класирането в Източната конференция. Бруклин заема 13-ото място с баланс 3:10.

За Бруклин Джулиъс Рандъл отбеляза 33 точки, Майкъл Портър Джуниър добави 25, а Нолан Траоре - 23.

Бостън Селтикс прекъсна серията си от шест поредни успеха и пропусна да запази първото си място в класирането, отстъпвайки пред Орландо Меджик със 105:115 като домакин. Гостите изиграха силна заключителна част, спечелена с 40:28, след като изоставаха с 75:77 след предишните три четвъртини. Така отборът на Меджик постигна първата си победа като гост в Бостън от близо четири години и подобри баланса си на 6:7, докато опонентът им е с 11:3.

Дезмънд Бейн поведе тима си с 24 точки и 8 борби, Франц Вагнер добави 21 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Антъни Блек допринесе с 20 точки и 7 асистенции.

Най-добър за "келтите" беше Джейсън Тейтъм с 24 точки и 12 борби, Пол Джордж добави 22 точки, а Пейтън Причард - 21.

С първия си трипъл-дабъл Джеремая Фиърс поведе Ню Орлиънс Пеликанс към домакинската победа срещу Голдън Стейт Уориърс със 115:94. Гардът на "пеликаните" завърши срещата с 19 точки, 10 борби и 10 асистенции, и помогна да сложи край на серията от шест поредни поражения на своя отбор. Садик Бей вкара 23 точки, включително 5 тройки, Дерик Куийн реализира дабъл-дабъл от 17 точки и 10 борби, а Зайън Уилямсън помогна с 16 точки.

Без звездата си Стеф Къри, "воините" бяха водени от новобранеца Яксел Лендеборг с 28 точки и 8 борби, а Брандън Поджемски добави 15 точки.

Никола Йокич записа 28 точки и 15 борби, но неговият Денвър Нъгетс отстъпи пред Финикс Сънс със 105:117 като домакин. Девин Букър вкара 20 точки, за да поведе "слънцата", които имаха общо седем играчи с двуцифрени показатели за резултатност.