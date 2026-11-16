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Нов расистки скандал във френския баскетбол

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Баскетболист на Нантер е бил подложен на расистки обиди.

Нов расистки скандал във френския баскетбол
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След мача Дижон-Нантер (91-101) в Betclic Elite и расистката обида, осъдена от парижкия клуб срещу един от играчите му, кметът Рафаел Адам призова за най-строго наказание. Дижон също осъди деянието.

Според репортажи на френските медии като France 3 Bourgogne мачът е бил силно напрегнат, белязан от множество оспорвани съдийски отсъждания, които са предизвикали гнева на домакинската публика и отбора на Дижон.

„Да атакуваш играч на Нантер по такъв страхлив начин е равносилно на атака срещу целия ни град", каза в изявление кметът Рафаел Адам.

На пресконференция треньорът Жулиен Мае сподели гнева си:

„Това е абсолютно неприемливо, срамно.“

„Преди всичко искам да изразя пълната си солидарност с нашия играч, неговите съотборници и целия клуб. Настоятелно призовавам за строго наказание. Никой расистки акт не може да бъде омаловажаван, нито в спорта, нито където и да е другаде“, продължи кметът на Нантер.

Националната баскетболна лига обяви в неделя, че ще „хвърли пълна светлина“ върху инцидента, а от отбора на Нантер излязоха с изявление в което изразиха своето „най-дълбоко възмущение“ от този „неприемлив акт“.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от France 3 Bourgogne (@france3bourgogne)


С 22 точки за Нантер се отчете 18-годишният Юго Йимга Мукури, а най-резултатен в мача стана играчът на домакините Сайлъс Мелсън, който завърши с 27.

Нантер не разкри самоличността на играча, обект на тази расистка обида.

От своя страна Дижон също така излезе с изявление, осъждащо акта и уверявайки, че прави всичко възможно, „за да идентифицира извършителя(ите).“

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