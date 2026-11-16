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Силно представяне за Емил Стоилов при успех на Палмер в Испания

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Спорт
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Баскетболния национал помогна на тима да се върне на правия път.

емил стоилов ново испанско предизвикателство
Снимка: fiba.com
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Емил Стоилов помогна на Палмер да се върне на победния път във втора испанска дивизия. На свой терен българинът и неговите съотборници отказаха Албасете с 80:74 в мач от осмия кръг.

Стоилов започна в стартовата петица и отново затвърди мнението, че се намира в добра форма. Българският национал остана на крачка от дабъл-дабъл. Центърът завърши с 10 точки, 9 борби и 2 асистенции за 19 минути в игра. При стрелбата си той бе 4/9 от средно разстояние, 0/1 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Иниго Нунес имат пет победи и три загуби във второто ниво на испанския баскетбол. На 21 ноември (неделя) Стоилов и компания ще гостуват на Паленсия.


Гостите имаха предимство през първото полувреме и след неговия край поведоха с 41:35. При подновяването на играта домакините и изравниха силите, а в края успяха да измъкнат успеха.

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#БК Палмер #Емил Стоилов

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