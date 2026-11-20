Ямбол счупи каръка за първа победа при завръщането си в НБЛ. Момчетата на Тодор Тодоров оцеляха в трилър срещу Ботев 2012 с 90:87 в мач от седмия кръг. Всичко в зала "Диана" се реши във финалните секунди, когато Джейлън Йънг отбеляза с последната сирена, превръщайки се в герой за "жълто-сините", които спряха успешната серия от два поредни успеха за момчетата на Мирослав Ралчев. Двата тима направиха доста грешки - 34 (15 срещу 19 в ущърб на гостите), но победителите овладяха повече борби след 39:31.

Извън състава на отбора от Враца бе и Лазар Петров.

Така "непреклонните" имат един успех и шест поражения, а врачанският отбор е с две победи и пет загуби. Следващият мач на Ямбол ще бъде на 5 декември, когато ще гостува на Левски. От своя страна Ботев ще срещне ЦСКА в същия ден насред Ботевград.

Стартът не се славеше с добра резултатност, като премина в опипване на почвата. Юра Меликян и Си Джей Харди изпъкваха в нападение за своите отбори, а на таблото бе изписано 24:24 след 10 минути игра.

Гостите нанесоха светкавичен удар за начало на втората част чрез серия от 17-7, дело на Марк Фрийман и Ивайло Христов, за се озоват с двуцифрена разлика напред. Изявите на Андон Вачев спряха за момент пропадането на домакините, но отборът от Враца се изстреля при 50:43 на голямата почивка.

Началото на второто полувреме бе огледално на третата част по отношение на резултатността. Макар и непрестанните опити за обрат на „жълто-сините“, Фрийман се постара отбора от Враца да не отстъпи водачеството за плюс 3 в края на предпоследния период.

Христов и Фрийман направиха така, че гостите да удържат крехкото си лидерство в началните минути на последния период. Джошуа Тейлър и Харди дадоха тон на „непреклонните“, които постепенно заздравиха защитата и обратът бе факт. Джейлън Йънг също се присъедини към подема, а кош на Тейлър вдигна разликата до плюс 5, но Фрийман успя да изравни резултата в последните 6 секунди. В ответната атака Йънг се нагърби с отговорността и отбеляза тройка със сирената, пращайки успеха в ямболския лагер.

Си Джей Харди даде тон на Ямбол с 21 точки и 8 асистенции. Джошуа Тейлър финишира с 19 и 9 борби, Джейлън Йънг записа 17 и 8 завършващи подавания. Джереми Колев наниза 11 точки, допълнени от 6 овладени под двата коша топки, Андон Вачев реализира 10.

Марк Фрийман изригна за Ботев с 30 точки, 5 борби и 9 асистенции, но направи и 7 грешки. Ивайло Христов завърши с 15 и 5 овладени под двата ринга топки, Дейвид Хоутън вкара 12, Юра Меликян има 10 точки.