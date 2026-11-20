Звездата на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс все още не знае кога ще се завърне на паркета в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като претърпя операция на коляното в края на октомври.

25-годишният гард изрази оптимизъм относно възстановяването си, но призна, че на този етап не може да посочи конкретен срок, в който отново ще бъде на разположение на своя отбор.

Едуардс изпитваше проблеми с възпаление на дясното коляно още през пролетта, но продължи да играе въпреки болките. Ситуацията се усложни допълнително, след като получи травма и на другото коляно по време на първия кръг от плейофите през април.

През лятото четирикратният участник в Мача на звездите си даде двумесечна почивка с надеждата, че контузиите ще отшумят без хирургическа намеса. След началото на новия сезон обаче стана ясно, че операцията е неизбежна.

Първоначалните прогнози предвиждаха отсъствие от поне осем седмици, но след интервенцията плановете за възстановяване са били променени.

"Това беше нещо, което трябваше да направя, за да мога да играя без болка през следващите няколко години. Надявам се да не се налага нова процедура в бъдеще. Мисля, че ще бъда добре“, заяви Едуардс, цитиран от Асошиейтед прес.

Американецът подчерта, че желанието му е да се завърне възможно най-скоро, но не възнамерява да прибързва с възстановяването.

"Планирам да се върна, но не знам кога. В момента просто се опитвам да възвърна силата в крака си. Мисля, че това е най-трудната част“, допълни баскетболистът.

Преди да бъде принуден да прекъсне участието си през настоящата кампания, Едуардс изигра четири срещи, в които записа впечатляващите средни показатели от 33,3 точки, 4,8 борби и 3,5 асистенции.

За избрания под номер 1 в драфта на НБА през 2020 година това е седми сезон в най-силното баскетболно първенство в света.

До момента Едуардс има общо 446 мача в редовния сезон, в които постига средно по 24,6 точки, 5,2 борби и 4,1 асистенции.