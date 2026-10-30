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Американски медик изрази тревожността си относно контузията на Антъни Едуардс: Та той е само на 25 години

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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На 29 октомври Едуардс претърпя артроскопска операция на дясното коляно. Очаква се звездата на Минесота да отсъства от игра за около два месеца.

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Последната травма на коляното на звездата на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс повдигна въпроси отвъд очакваното му осемседмично отсъствие. Специалистът по спортна медицина
Д-р Евън Джефрис изрази загриженост относно неговото състояние занапред.

Едуардс претърпя артроскопска операция на дясното коляно. От отбора не потвърдиха официално характера на контузията.

Интервенцията прекъсна зрелищния старт на сезона за Едуардс. В продължение на четири мача 25-годишният играч постигаше средно по 33,3 точки, 4,8 борби и 3,5 асистенции, включително 45 точки срещу Маями Хийт и 47 точки срещу Кливланд Кавалиърс.

„Любопитен съм дали е имал проблем с менискуса миналата година и просто не са го казали, защото начина, по който говореха за отока му, говори за някакъв проблем с хрущяла вътре в ставата“, каза Джефрис.

Безпокойството на специалиста идва от факта, че Едуардс претърпя хиперекстензия на другото си коляно по време на плейофите миналия сезон. Звездата на Минесота страдаше от хронично възпаление и т.нар. „коляно на бегач“.

„Да имаш проблем с двете колена е притеснително, той е само на 25 години“, каза Джефрис.

Джефрис смята, че стилът на игра на Едуардс може да води до повтарящите се проблеми с коляното, визирайки неговага експлозивност.

"Той е експлозивен играч и това никой не може да отрече това. Обича да скача под коша, обича да атакува, страхотен стрелец е. Така че играта му наистина е чудесна“, заключи специалистът.

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#НБА 2026/2027 #Минесота Тимбъруулвс #Антъни Едуардс

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