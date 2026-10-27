След драма с продължения, Кливланд измъкна победата от Минесота

Кливланд Кавалиърс победи Минесота Тимбъруулвс със 127:125 след продължение в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Антъни Едуардс отбеляза 47 точки за гостите от Минеаполис, но отборните усилия на тима от щата Охайо бяха достатъчни, за да донесат втори успех през кампанията.

В хода на срещата водачеството се смени 15 пъти, а за последните 21 минути се стигна до пет равенства в резултата. Едуардс вкара тройка, за да изравни при 121:121, преди Донован Мичъл със стрелба за две точки и Джеймс Хардън с два наказателни удара при 13 оставащи секунди да направят разликата за Кавалиърс.

Донован Мичъл поведе домакините с 26 точки и 7 асистенции, Джеймс Хардън реализира 19 точки, а Еван Моубли добави дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби за Кливланд, които вече имат четири поредни победи у дома срещу този съперник.

Мълийк Томас, 34-тия избор от драфта на новобранците в НБА през лятото, отбеляза 16 точки при дебюта си в лигата, включвайки се от пейката за отбора на Кавалиърс.

Антъни Едуардс вкара 19 от 34-те си стрелби, за да запише най-резултатния си мач през сезона до момента с 47 точки, след като в откриващия двубой срещу Маями Хийт вкара 45.

Бостън Селтикс постигна убедителен успех срещу Чикаго Булс със 134:99 като домакин. Пейтън Причард не пропусна нито една от петте си стрелби от далечна дистанция в силната трета четвърт за "келтите", спечелена с 39:21 точки.

28-годишният гард завърши срещата с 28 точки, Джейсън Тейтъм добави 23 точки, 7 борби и 6 асистенции, а Пол Джордж отбеляза 16 точки за домакините, които не изоставаха в нито един момент от срещата.

Норман Пауъл бе най-резултатен за Чикаго с 20 точки, а Кейлъб Уилсън добави 17.

Новобранецът Яксел Лендеборг донесе първа победа на Голдън Стейт Уориърс за сезона със 134:114 срещу Денвър Нъгетс. Избраният под номер 11 в драфта баскетболист вкара 31 точки и 12 борби за дабъл-дабъл и помогна на "воините" да избегнат начало на кампанията с четири поредни загуби, което щеше да се случи за пръв път от 2007/08.

Стеф Къри вкара 21 от 24-те си точки през второто полувреме и не пропусна нито една от стрелбите си, а Брандън Поджемски допринесе с с 18 точки и 7 борби.

Никола Йокич записа дабъл-дабъл за Нъгетс с 19 точки и 11 борби, ДеМар ДеРоузън вкара 21 точки, а Джамал Мъри - 19.

Шампионът от 2025 година Оклахома Сити Тъндър надделя над Финикс Сънс със 125:114 и вече има четири поредни победи в също толкова мачове. Аджай Мичъл записа най-силното представяне в кариерата си с 30 точки, Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 26, а Айзея Хартенщайн реализира дабъл-дабъл от 15 точки и 13 борби в третото поредно домакинство за "гръмотевиците".

Най-добър за гостите от Финикс беше Джейлън Грийн с 20 точки, Дилън Брукс добави 19, а Майлс Бриджис - 17.

Брандън Милър отбеляза рекордните за кариерата си 39 точки при победата на Шарлът Хорнетс срещу Вашингтон Уизардс със 110:103.

Крилото получи помощ от Наз Рийд - 18 точки и 12 борби, и Муса Диабате - 11 точки и 17 борби, които записаха дабъл-дабъли, докато Грейсън Алън се включи с 15 точки от пейката.

Антъни Дейвис с 29 точки и 10 борби, и Трей Йънг - 22 точки и 10 асистенции, също оформиха дабъл-дабъли за гостите от столицата, докато Кишон Джордж се отчете с 20 точки.