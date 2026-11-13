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Кейд Кънингам изригна с 52-точкова лекция при изстрадан успех за Детройт

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Спорт
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"Буталата" се нуждаеха от две продължения, за да сломят Вашингтон Уизърдс в НБА.

Кейд Кънингам изригна с 52-точкова лекция при изстрадан успех за Детройт
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Кейд Кънингам вкара рекордните в кариерата си 52 точки и добави 11 асистенции за успеха на Детройт Пистънт над Вашингтон Уизърдс със 144:140 след две продължения в мач от редовния сезон на НБА. Така той стана първият играч в асоциацията, който записва повече от 50 точки и 10 асистенции, без да допусне нито една загуба на топката, откакто това се отчита от сезон 1977-1978 насам. Къннингъм вкара 18 точки в последната четвърт на мача, за да го парти в продължение. Аусар Томпсън записа трипъл-дабъл - 17 точки, 11 борби и 11 асистенции. Трей Йънг поведе Вашингтон с 37 точки и 14 асистенции, докато Антъни Дейвис завърши с 30 точки и 15 борби. Алекс Сар също реализира 30 за "магьосниците", които загубиха шести пореден мач.

Тайръз Макси отбеляза 27 точки, за да поведе Филаделфия към победата над Торонто със 123:112. Жоел Ембиид добави 20 точки, а Джейлън Браун - 18 и 8 асистенции. ЛеБрон Джеймс пропусна мача, което даде възможност на резервите Анфърни Саймънс (17 точки) и Кентавъш Колдуел-Поуп (11). Ар Джи Барет бе лидер на Торонто с 31 точки, 14 борби и пет асистенции. Имануел Куикли добави 26 точки.

Боунс Хайланд вкара 24 точки от пейката, а Минесота се наложи над Далас със 133:94 в Минеаполис. ЛаМело Бол добави 22 точки и девет асистенции за успеха, който бе пети пореден за Минесота въпреки контузията на Антъни Едуърдс. Айо Досумну вкара 18 точки, а Джейдън Макденийлс записа 16. Закари Ризашер вкара 22 от пейката за Далас, чиято серия от три поредни победи бе спряна. Наджи Маршал завърши с 13 точки от пейката, а Купър Флаг записа 12 и седем борби.

Девин Букър завърши с 30 точки, от които четири тройки, Дилън Брукс добави 15 точки за победата на домакина Финикс срещу Шарлът със 101:96. Колин Гилеспи добави 13 точки за ""слънцата, които спечелиха за четвърти път в последните пет мача. Коби Уайт вкара рекордните си за сезона 21 точки, а Наз Райд - 16 -а Шарлът, който вече има седем загуби в последните осем мача.

#НБА 2026/2027 #Кейд Кънингам #Детройт Пистънс #Вашингтон Уизърдс

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