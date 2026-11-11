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Спартак Плевен постигна четвърта победа в Европейската северна баскетболна лига

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Спорт
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Плевенчани надиграха естонския Тал Тех със 76:72 като гости и запазиха лидерската си позиция в група В

Спартак Плевен постигна четвърта победа в Европейската северна баскетболна лига
Снимка: БТА
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Спартак Плевен продължи успешното си представяне в Европейската северна баскетболна лига (ENBL), след като победи естонския Тал Тех със 76:72 (14:17, 20:11, 16:16, 26:28) при гостуването си в Талин.

Българският тим записа трети пореден и общо четвърти успех в надпреварата, с което запази първото място във временното класиране на група В с баланс от четири победи и едно поражение.

Двубоят започна равностойно, като баскетболистите на Спартак успяха да натрупат преднина от шест точки. Домакините обаче постепенно възстановиха равенството и приключиха първата четвърт с аванс от 17:14.

През втория период плевенчани подобриха представянето си и поеха контрола върху срещата. Българският състав спечели частта с 20:11 и се оттегли на почивката с преднина от 34:28.

След подновяването на играта Тал Тех успя да изравни резултата при 38:38, но Спартак отново наложи темпото си и влезе в заключителните десет минути с аванс от 50:44.

Последната четвърт предложи оспорвана битка, в която домакините на два пъти излизаха напред в резултата. При 61:58 в полза на естонския тим плевенчани отговориха със серия от 12 безответни точки, за да обърнат до 70:61.

В заключителните минути Тал Тех опита да навакса изоставането си, но българският отбор удържа преднината си и стигна до крайния успех със 76:72.

С основен принос за победата беше Джейла Макклауд, който завърши с 31 точки, 5 борби и 3 асистенции. Роли Уорстър добави 14 точки и 7 борби за Спартак.

Следващият двубой на плевенчани в Европейската северна баскетболна лига е на 8 декември, когато ще приемат румънския Волунтари.

Преди това за Спартак предстоят три срещи от Националната баскетболна лига – гостуване на Шумен на 15 ноември, домакинство срещу Ботев Академик на 21 ноември и визита на Миньор 2015 в Перник на 5 декември.

#Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Спартак Плевен

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