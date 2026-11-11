Рилски спортист записа първи успех във ФИБА Къп в домакинството си на Спортинг Лисабон

Рилски спортист победи Спортинг Лисабон с 86:76 (23:18, 25:16, 23:23, 15:19) в мач от 6-ия кръг на ФИБА Къп. Самоковци постигнаха първа победа в турнира през сезона.

Диого Вентура откри резултата в зала “Арена СамЕлион” в Самоков с изстрел от наказателната линия, но домакините отговориха с шест поредни точки. Две поредни тройки обаче наклониха везните в полза на гостите и им осигуриха преднина от пет пункта. Възпитаниците на Любомир Киров отговориха със серия от девет точки и се оттеглиха с аванс от 5 точки след първите 10 минути игра.

През втория период Рилецо успешно бранеше преднината си и поведе с двуцифрен актив с при резултат 40:30 с тройка на Красимир Петров. Частта завърши със седем точки за самоковци и резултат 48:34.

След почивката ефективността на гостите в преден план се повиши. Баскетболистите на Бернардо Пирес намалиха изоставането си на седем точки след серия от 10 поредни. Играчите в бяло все пак възстановиха двуцифрения си аванс и преди заключителните 10 минути водеха с 14 точки.

Дискусионна ситуация беляза средата на последната четвърт. Малик Джонсън бе шамаросан през лицето, но това не бе забелязано от съдиите. Последва продължително прекъсване на играта, което послужи на гостите, които намалиха пасива си на 4 точки. Тройка на Малик Джонсън охлади страстите.

Най-резултатен за успеха бе Малик Джонсън с 23 точки. Гардът добави 6 асистенции и 3 борби към актива си.

В първия мач между двата отбора Спортинг стигна до успеха със 79:75 след продължения.

Рилски спортист заема 5-ата позиция в подреждането с актив от 1 победа и 5 поражения. Спортинг се намира на 3-ото място в класирането с 3 успеха и 3 загуби.