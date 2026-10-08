Рилски спортист изпусна Спортинг Лисабон след драматично продължение на старта във ФИБА Къп

Рилски спортист започна участието си в груповата фаза на ФИБА Къп с драматична загуба при гостуването на Спортинг Лисабон. Българският тим отстъпи със 75:79 след продължение в среща от първия кръг на група С, въпреки че демонстрира характер и успя да заличи сериозно изоставане в заключителната четвърт.

Двубоят в португалската столица започна с близо половин час закъснение заради технически проблем с един от кошовете в залата.

След равностойни начални минути домакините успяха да вземат леко предимство и затвориха първата четвърт при 20:16. През втория период Спортинг постепенно наложи контрол върху играта, като в един момент преднината му достигна 15 точки. Баскетболистите на Рилски спортист все пак ограничиха изоставането си и се оттеглиха на почивката при 33:43.

След подновяването на играта португалският състав продължи да поддържа двуцифрен аванс. Третата четвърт завърши при 58:47 за Спортинг, а пред българския тим стоеше трудната задача да навакса 11 точки в последните десет минути.

Рилски спортист обаче изигра впечатляваща заключителна четвърт, в която постепенно стопи разликата и върна интригата в срещата.

В решаващите секунди на редовното време Малик Джонсън реализира два наказателни удара и намали изоставането на самоковци само до точка при 66:67, когато оставаха 27 секунди.

Лиъм О'Райли беше точен веднъж от наказателната линия и увеличи преднината на домакините до 68:66. Джонсън обаче отново пое отговорността и изравни резултата за 68:68, изпращайки двубоя в продължение.

Допълнителните пет минути предложиха нова порция напрежение и оспорвана битка. В крайна сметка Спортинг успя да измъкне победата в последните секунди и да се наложи със 79:75, оставяйки българския представител без успех в първия му мач от груповата фаза.

Малик Джонсън беше най-резултатен за Рилски спортист с 19 точки и 4 асистенции. Джаксън Стормо допринесе с 13 точки и 8 борби, докато Айзея Ричърдс записа "дабъл-дабъл“ от 12 точки и 10 борби.

Силно представяне направи и Христо Бъчков, който завърши с 12 точки и 9 борби, оставайки само на една борба от двуцифрени показатели в две статистически категории.

За победителите над всички беше Франсиско Амаранте, който реализира 25 точки и овладя 5 борби.

След драматичния старт в Европа Рилски спортист насочва вниманието си към вътрешното първенство. На 11 октомври самоковци ще гостуват на Ямбол в първия кръг на Националната баскетболна лига.

Следващото европейско предизвикателство за българския тим е на 14 октомври, когато Рилски спортист ще приеме турския Есенлер Ерокспор в опит да запише първата си победа в група С на ФИБА Къп.