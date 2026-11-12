Джеймс Хардън изведе Кливланд Кавалиърс до победа над шампиона Ню Йорк Никс

Ветеранът Джеймс Хардън изигра най-силния си мач от началото на сезона при победата на Кливланд Кавалиърс срещу шампиона Ню Йорк Никс със 115:107 в гостуване от Националната баскетболна асоциация (НБА). Гардът записа 32 точки, включително ключова тройка, донесла преднина от 104:101, след която нюйоркчани не успяха отново да изравнят резултата. Така отборът на Кливланд вече е с баланс от 6 победи 6 загуби и заема шестата позиция в Източната конференция, докато съперникът им е с баланс 6:5 и е на петото място.

Еван Мобли и Джарет Алън вкараха важни кошове в заключителните минути, с които Кавалиърс поведоха със 110:104, а Хардън подпечата успеха с два наказателни удара в самия край на редовното време.

11-кратният участник в Мача на звездите напомни за най-добрите си години и реализира два пъти повече точки от средните си показатели за сезона, които до момента бяха 15,3 точки на двубой. Донован Мичъл добави 23 точки за тима от щата Охайо, а Тайрийз Проктър допринесе с 15.

За Никс най-добър беше Джейлън Брънсън с 27 точки, Карл-Антъни Таунс добави 21 точки, 11 борби и 8 асистенции за дабъл-дабъл, а Майлс Макбрайд се отчете с 19 точки.

Под водачеството на Лука Дончич, Лос Анджелис Лейкърс надигра Милуоки Бъкс със 123:112 като гост, с което удължи победната си серия на седем успеха. "Езерняците" са едноличен лидер в Западната конференция и са отбора с най-добър баланс в цялата лига с 11 победи и само 2 загуби, докато "елените" са последни на изток със само един успех и 11 поражения.

Словенската суперзвезда на Лейкърс отбеляза 32 точки, Сандро Мамукелашвили допринесе с 23, а Остин Рийвс - 18.

Тайлър Хиро се завърна в игра за Милуоки и записа 25 точки и 7 асистенции, докато Хайме Хакес Джуниър добави 23 точки.

Хюстън Рокетс се наложи над Голдън Стейт Уориърс със 115:108 като домакин и прекрати серията от осем поредни победи на калифорнийци. "Воините" трябваше да играят в голяма част от срещата без звездата си Стеф Къри, който напусна терена рано в първата част заради болка в коремната област. Тимът на Хюстън заема третото място на запад с баланс 9:3, докато Уориърс са шести с 8:4

Кевин Дюрант отбеляза 20 точки за Рокетс и изпревари легендата Шакийл О'Нийл по най-много вкарани кошове, като вече е седми в тази класация с 11336 успешни стрелби в 1213 мача от редовния сезон. Алперен Шенгюн и Амен Томпсън добавиха по 19 точки за тексасци.

В отсъствието на Къри, Яксел Лендеборг записа дабъл-дабъл от 25 точки и 10 борби, а Брандън Поджемски добави 22 точки.

Виктор Уембаняма отбеляза 32 точки при успеха на Сан Антонио Спърс срещу Чикаго Булс със 124:119. Финалистите от миналия сезон загубиха първата четвъртина с 29:41 и преди полувремето изоставаха с 22 точки, но със силна втора половина на срещата стигнаха до 10-ата си победа за сезона.

WEMBY LEADS SPURS TO 10 STRAIGHT WINS. 32 PTS (17 in 2H) 9 REB 5 BLK 2 STL The Spurs are the second team ever to win 10+ straight immediately after an 0-2 start, joining the 2017-18 Celtics who went from 0-2 to 16-2! https://t.co/ivWcUBHm2V — NBA (@NBA) November 12, 2026

Бостън Селтикс също преодоля пасив от 22 точки срещу Торонто Раптърс и спечели двубоя с 98:93 и затвърди първото си място в Източната конференция с баланс 10:2. Джейсън Тейтъм изравни резултата при 25,2 оставащи секунди и с кош от наказателната линия даде аванс на "келтите", завършвайки срещата с 24 точки.

Франц Вагнер реализира 38 точки за Орландо Меджик при победата срещу Юта Джаз със 123:108, с дабъл-дабъл от 27 точки и 11 борби Никола Йокич поведе Денвър Нъгетс към успех срещу Мемфис Гризлис със 123:108, а Портланд Трейл Блейзърс надигра Оклахома Сити Тъндър със 118:108.

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В други срещи от вечерта Индиана Пейсърс победи Вашингтон Уизардс със 114:101, докато Бруклин Нетс разгроми Ню Орлиънс Пеликанс като гост със 145:111.