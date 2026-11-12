БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джеймс Хардън изведе Кливланд Кавалиърс до победа над шампиона Ню Йорк Никс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Запази

Обзор на мачовете в НБА.

Джеймс Хардън
Снимка: БТА
Слушай новината

Ветеранът Джеймс Хардън изигра най-силния си мач от началото на сезона при победата на Кливланд Кавалиърс срещу шампиона Ню Йорк Никс със 115:107 в гостуване от Националната баскетболна асоциация (НБА). Гардът записа 32 точки, включително ключова тройка, донесла преднина от 104:101, след която нюйоркчани не успяха отново да изравнят резултата. Така отборът на Кливланд вече е с баланс от 6 победи 6 загуби и заема шестата позиция в Източната конференция, докато съперникът им е с баланс 6:5 и е на петото място.

Еван Мобли и Джарет Алън вкараха важни кошове в заключителните минути, с които Кавалиърс поведоха със 110:104, а Хардън подпечата успеха с два наказателни удара в самия край на редовното време.

11-кратният участник в Мача на звездите напомни за най-добрите си години и реализира два пъти повече точки от средните си показатели за сезона, които до момента бяха 15,3 точки на двубой. Донован Мичъл добави 23 точки за тима от щата Охайо, а Тайрийз Проктър допринесе с 15.

За Никс най-добър беше Джейлън Брънсън с 27 точки, Карл-Антъни Таунс добави 21 точки, 11 борби и 8 асистенции за дабъл-дабъл, а Майлс Макбрайд се отчете с 19 точки.

Под водачеството на Лука Дончич, Лос Анджелис Лейкърс надигра Милуоки Бъкс със 123:112 като гост, с което удължи победната си серия на седем успеха. "Езерняците" са едноличен лидер в Западната конференция и са отбора с най-добър баланс в цялата лига с 11 победи и само 2 загуби, докато "елените" са последни на изток със само един успех и 11 поражения.

Словенската суперзвезда на Лейкърс отбеляза 32 точки, Сандро Мамукелашвили допринесе с 23, а Остин Рийвс - 18.

Тайлър Хиро се завърна в игра за Милуоки и записа 25 точки и 7 асистенции, докато Хайме Хакес Джуниър добави 23 точки.

Хюстън Рокетс се наложи над Голдън Стейт Уориърс със 115:108 като домакин и прекрати серията от осем поредни победи на калифорнийци. "Воините" трябваше да играят в голяма част от срещата без звездата си Стеф Къри, който напусна терена рано в първата част заради болка в коремната област. Тимът на Хюстън заема третото място на запад с баланс 9:3, докато Уориърс са шести с 8:4

Кевин Дюрант отбеляза 20 точки за Рокетс и изпревари легендата Шакийл О'Нийл по най-много вкарани кошове, като вече е седми в тази класация с 11336 успешни стрелби в 1213 мача от редовния сезон. Алперен Шенгюн и Амен Томпсън добавиха по 19 точки за тексасци.

В отсъствието на Къри, Яксел Лендеборг записа дабъл-дабъл от 25 точки и 10 борби, а Брандън Поджемски добави 22 точки.

Виктор Уембаняма отбеляза 32 точки при успеха на Сан Антонио Спърс срещу Чикаго Булс със 124:119. Финалистите от миналия сезон загубиха първата четвъртина с 29:41 и преди полувремето изоставаха с 22 точки, но със силна втора половина на срещата стигнаха до 10-ата си победа за сезона.

Бостън Селтикс също преодоля пасив от 22 точки срещу Торонто Раптърс и спечели двубоя с 98:93 и затвърди първото си място в Източната конференция с баланс 10:2. Джейсън Тейтъм изравни резултата при 25,2 оставащи секунди и с кош от наказателната линия даде аванс на "келтите", завършвайки срещата с 24 точки.

Франц Вагнер реализира 38 точки за Орландо Меджик при победата срещу Юта Джаз със 123:108, с дабъл-дабъл от 27 точки и 11 борби Никола Йокич поведе Денвър Нъгетс към успех срещу Мемфис Гризлис със 123:108, а Портланд Трейл Блейзърс надигра Оклахома Сити Тъндър със 118:108.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


В други срещи от вечерта Индиана Пейсърс победи Вашингтон Уизардс със 114:101, докато Бруклин Нетс разгроми Ню Орлиънс Пеликанс като гост със 145:111.

#Кливланд Кавалиърс #Ню Йорк Никс #Джеймс Хардън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи
1
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни...
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
2
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Държавният резерв изпраща над 860 000 литра вода за Козлодуй
4
Държавният резерв изпраща над 860 000 литра вода за Козлодуй
12 и 13 ноември ще бъдат неучебни дни за 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София
5
12 и 13 ноември ще бъдат неучебни дни за 119 СУ „Акад. Михаил...
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село
6
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Баскетбол

Рилски спортист записа първи успех във ФИБА Къп в домакинството си на Спортинг Лисабон
Рилски спортист записа първи успех във ФИБА Къп в домакинството си на Спортинг Лисабон
Спартак Плевен постигна четвърта победа в Европейската северна баскетболна лига Спартак Плевен постигна четвърта победа в Европейската северна баскетболна лига
Чете се за: 02:17 мин.
Георги Календеров: Показахме, че можем да играем като равни с абсолютно всички Георги Календеров: Показахме, че можем да играем като равни с абсолютно всички
Чете се за: 02:37 мин.
Локомотив Пловдив изпусна латвийци във финалните акорди Локомотив Пловдив изпусна латвийци във финалните акорди
Чете се за: 04:05 мин.
Асен Николов: Бяхме напълно конкурентоспособни, мога само да похваля момчетата Асен Николов: Бяхме напълно конкурентоспособни, мога само да похваля момчетата
Чете се за: 02:15 мин.
Карина Константинова: Имаме много напредък във всяко едно отношение Карина Константинова: Имаме много напредък във всяко едно отношение
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8 000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8 000 евро...
Чете се за: 17:22 мин.
У нас
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ „Тракия“: Над 50 експертизи и около 100 разпита предстоят НСлС разследва тежката катастрофа на АМ „Тракия“: Над 50 експертизи и около 100 разпита предстоят
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Съдът не даде ход на мярката на Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на кучето Кнопа Съдът не даде ход на мярката на Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на кучето Кнопа
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Желю Бойчев: КЗК разследва още една търговска верига
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Влошило се е състоянието на пострадалия румънец при катастрофата на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Книга за македонските българи беше представена в Европейския парламент
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ