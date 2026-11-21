Монтана 2003 се наложи над Шампион 2006 с 93:47 (27:16, 20:12, 17:7, 29:12) като гост в зала "Триадица" в София в среща от шестия кръг в женското баскетболно първенство на България.

Успехът бе пети пореден за шампионата на България, който продължава без поражение от началото на сезона. Баскетболистките на Шампион 2006 допуснаха четвърта загуба от петте си изиграни мача.

Гостите от Монтана не срещнаха затруднения през целия двубой, а след 10 минути игра водеха с 27:16. До почивката преднината на Монтана 2003 достигна близо 20 точки - 47:28, а след още по-убедителна трета част гостите натрупаха аванс от 64:35. В оставащото време срещата се доиграваше, а разликата прехвърли 40 точки.

Ралица Кенарева бе най-резултатна за победителките с 28 точки, 2 борби и 3 асистенции. Патриция Бура допринесе с 14 точки и 7 борби, а Ндиома Кане оформи "дабъл-дабъл" с 13 точки и 13 борби.

За домакините от Шампион 2006 Фатме Кичукова отбеляза 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.

В следващия кръг от първенството на 28 ноември за Монтана 2003 предстои домакинство срещу Славия, докато тимът на Шампион 2006 ще гостува на Септември 97.

Преди това баскетболистките на Монтана 2003 имат гостуване срещу испанския Жирона на 25 ноември в турнира Еврокъп при дамите.