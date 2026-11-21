Джеймс Хардън реализира 51 точки и изпревари Коби Брайънт в класацията на играчите отбелязали 50 точки в един мач в историята на НБА.

Той вече заема трета позиция по този показател.

Хардън бе безапелационен и поведе Кливланд Кавалиърс до победа у дома със 128:119 над Индиана Пейсърс в Купата на НБА.

Хардън записа 40 минути игра, реализира 15 от 25 стрелби за двете точки и вкара седем тройки за изключителното си представяне.

Пейсърс не намериха отговор срещу 37-годишния играч, който демонстрира резултатна игра, за да поведе Кавалиърс до ключова победа..

Хардън вече има 26 мача с 50 точки в кариерата си, като изостава само от Майкъл Джордан (31) и Уилт Чембърлейн (118).

Той се сблъска с много критики, като мнозина поставиха под въпрос решението на Кавалиърс да го върнат с нов договор през изминалия извънсезонен период. След това историческо представяне на Хардън, накара критиците му да замълчат.

С баланс 9-8, Хардън и Кавалиърс ще се опитат да спечелят отново в понеделник в Чикаго срещу Булс.

Американецът е най-полезен играч в НБА за 2018 г., има 11 участия в Мача на звездите, 8 селекции в идеалните отбори на сезона (All-NBA) и е част от отбора на 75-те най-велики играчи в историята на НБА.

Хардън е олимпийски шампион с отбора на САЩ от Лондон 2012 и световен шампион през 2014 година.