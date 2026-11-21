Футболистите от първия випуск на Академия БФС, родени през 2013 година, направиха важна стъпка в своето развитие, след като изиграха първите си международни контролни срещи. Младите български таланти гостуваха на сръбския Раднички Ниш, където премериха сили със своите връстници.

Двубоите предоставиха възможност на възпитаниците на Академията да приложат наученото по време на тренировъчния процес и да натрупат ценен игрови опит срещу съперник от различна футболна школа.

Освен участието си в контролните срещи, младите футболисти имаха възможност да се докоснат и до атмосферата на професионалния футбол. По време на престоя си в Сърбия те наблюдаваха част от двубоя между представителния отбор на Раднички Ниш и Земун Белград от 16-ия кръг на сръбската Суперлига, завършил с победа 1:0 за домакините.

Международните срещи са част от програмата за развитие на Академия БФС, чиято цел е да предоставя на младите състезатели качествена игрова практика и възможност да се срещат с различни стилове на игра още в ранните етапи от подготовката си.

Пред възпитаниците на Академията предстоят и нови сериозни изпитания. През следващите седмици са планирани контролни срещи с академиите на два от най-големите сръбски клубове - Цървена звезда и Партизан, както и с гръцкия ПАОК.

Предстоящите двубои ще дадат възможност на младите български футболисти да проверят напредъка си срещу силни международни съперници и да продължат да трупат опит като част от дългосрочната си подготовка.