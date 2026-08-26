Енчо Керязов посети Академия БФС, държавата подкрепя проекта със 134 000 евро

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Академия БФС в Национална футболна база "Бояна“, където се запозна отблизо с организацията на тренировъчния процес и условията, при които се подготвят младите футболисти.

Министерството на младежта и спорта подкрепя проекта с финансиране в размер на 134 000 евро, като инициативата е насочена към създаването на устойчива среда за развитието на перспективни български таланти.

По време на визитата си Керязов изгледа и приятелската среща между отборите на Академия БФС и Миньор (Перник).

Академията стартира своята дейност в началото на август с футболисти, родени през 2013 година. Те са избрани след мащабен национален селекционен процес, който включва осем регионални кастинга в различни части на страната и финален подбор на базата в "Бояна“.

Програмата съчетава футболна подготовка и образование, като на децата са осигурени настаняване, пълен пансион и ежедневна грижа за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. С младите таланти работи екип от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти, а основен акцент е индивидуалният подход към всеки състезател.

Спортният министър подчерта значението на инвестициите в детско-юношеския спорт и необходимостта младите спортисти да получават условия за последователна и качествена подготовка. По думите му подкрепата за развитието на младите таланти остава сред приоритетите на Министерството на младежта и спорта.

На посещението присъстваха още президентът на БФС Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров и заместник изпълнителният директор Добрин Гьонов.







