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Талантите от първия випуск на Академия БФС се срещнаха с футболистите от националния отбор на България

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Спорт
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Талантите от първия випуск на Академия БФС се срещнаха с футболистите от националния отбор на България
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Талантите от първия випуск на Академия БФС се срещнаха с футболистите от мъжкия национален отбор на България, като това се случи по-рано днес на базата в Бояна. Талантите, родени през 2013 г., изгледаха част от тренировката на представителния тим, а след нейния край участваха в кратко игрово занимание с някои от играчите на Атанас Рибарски.

Събитието приключи с обща снимка. Отделно от нея специален кадър за спомен си направиха и вратарите на Академия БФС заедно с Даниел Наумов, Алекс Божев и Пламен Андреев.

В края на срещата талантите от състава на треньора Иван Капитански пожелаха успех на националите в предстоящите две срещи от турнира на Лига на нациите срещу Исландия и Естония, а от своя страна играчите на Атанас Рибарски пожелаха на момчетата от Академията един ден да носят екипа на мъжкия национален отбор на България.

България посреща Исландия в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите в свомята пета среща и ще се стреми към задължителна победа, за да запази шансове за първата позиция. "Лъвовете" имат 4 точки, на 4 от лидера Исландия и на 2 от Естония.

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