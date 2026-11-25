Барселона постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на азербайджанския Сабах в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Каталунците записаха четвърти успех в турнира и с 12 точки заемат четвъртото място във временното класиране. Сабах допусна втора поредна и общо четвърта загуба, като остава с 3 точки на 32-ата позиция.

Антъни Гордън даде аванс на гостите в 31-вата минута с мощен удар с десния крак. Само две минути по-късно английският национал отново прати топката в мрежата, но попадението му бе отменено заради засада след намесата на системата за видеоповторения ВАР.

Гордън все пак стигна до втория си гол в мача в 51-вата минута, когато завърши успешно добра атака на Барселона. Четири минути по-късно Карим Адейеми увеличи преднината на каталунците, а в 60-ата минута Габриел Жезус се възползва от грешка в защитата на домакините и направи резултата 4:0.

Сабах успя да стигне до почетно попадение в 63-ата минута чрез Джой-Ланс Микелс. Десет минути преди края Адейеми имаше възможност да отбележи втория си гол в срещата, но ударът му срещна гредата.

Успех като гост записа и друг испански представител – Виляреал. „Жълтата подводница“ се наложи с 1:0 над Славия Прага в Чехия и прекъсна серията си от две поредни поражения. Така тимът събра 6 точки и заема 22-ото място в класирането.

Славия продължава да няма победа след пет изиграни мача и остава само с една точка. Чешкият тим удължи и негативната си серия без домакински успех в европейските клубни турнири до 11 поредни срещи – антирекорд в историята на клуба.

Единственото попадение в двубоя реализира Тейджън Бюканън в 62-ата минута.