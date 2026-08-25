Валдас Дамбраускас изведе Сабах до исторически дебют в Шампионската лига след невероятна драма

Бившият старши треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас постигна исторически успех начело на Сабах. Азербайджанският клуб се класира за първи път в основната фаза на Шампионската лига след невероятен обрат срещу Апоел Беер Шева и победа с 5:2 в реванша от плейофите. Сабах продължава напред с общ резултат 6:4.

Драмата в Баку беше пълна, а тимът на Дамбраускас се намираше само на секунди от отпадането. Апоел Беер Шева изглеждаше близо до класиране, след като в 61-вата минута израелският национал Гай Мизрахи се разписа с удар извън наказателното поле и даде на своя отбор аванс от 4:2 в общия резултат.

Сабах обаче отказа да се предаде и отборът на Дамбраускас стигна до спасение буквално в последния възможен момент. Влезлият като резерва Телур Муталимов отбеляза в последната минута на добавеното време и изпрати сблъсъка в продължения.

Там азербайджанският представител довърши започнатото. Габонският нападател Орфе Мбина се разписа с глава в 101-вата минута, а Джой-Ланс Микелс нанесе окончателния удар в 115-вата за крайното 5:2.

Задачата на Апоел стана още по-тежка, след като израелският шампион остана с девет души. Джибрил Диоп и Елиел Перец получиха втори жълти картони в продълженията.

Успехът е огромен както за Сабах, така и за Валдас Дамбраускас, добре познат на българската публика от периода си начело на Лудогорец. Литовският специалист пое разградчани през 2021 година и спечели шампионската титла и Суперкупата на България, а сега записа едно от най-значимите постижения в треньорската си кариера.

Постижението на Сабах е още по-впечатляващо предвид кратката история на клуба. Създаденият само преди девет години тим вече ще се нареди сред европейския елит и ще направи своя дебют в основната фаза на най-престижния клубен турнир.

Сабах ще бъде един от дебютантите в новия сезон на Шампионската лига заедно с италианския Комо. Жребият за основната фаза с 36 отбора ще бъде изтеглен в четвъртък в Монако, като всеки участник ще получи осем различни съперника.

За израелския футбол поражението означава продължаване на чакането за завръщане в основната фаза на турнира. Последният представител на страната там беше Макаби Хайфа през сезон 2022/23.