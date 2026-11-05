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Лига Европа: Левски - Ягелония (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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20:12, 05.11.2026
Спорт
Копирано в клипборда
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Снимка: startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига на конференциите 2026/2027
#ФК Ягелония
#ПФК ЛЕВСКИ
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