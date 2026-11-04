Никола Попов ще ръководи Вечното дерби между Левски и ЦСКА

Никола Попов ще бъде главен съдия на Вечното дерби между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига. Това стана ясно, след като Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите срещи от шампионата.

Двубоят между двата столични гранда е насрочен за неделя, 8 ноември, от 17:00 часа.

Асистенти на Попов ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще бъде Любомир Вушовски. За системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров, подпомаган от Петър Николов. Съдийски наблюдател на срещата ще бъде Никола Джугански.

Сред останалите назначения се откроява това на Мартин Великов, който ще ръководи двубоя между Лудогорец и ЦСКА 1948 в събота от 18:30 часа. Георги Давидов ще бъде главен съдия на Славия – Черно море, а Радослав Гидженов ще ръководи срещата между Спартак Варна и Арда.

Съдийската комисия към БФС уточнява, че си запазва правото да прави промени в обявените назначения.

Пълен списък със съдийските назначения за 13-ия кръг на Първа лига:

6 ноември (петък), 17:00 часа

Септември София – Локомотив София

Главен съдия: Георги Кабаков

Асистенти: Мартин Маргаритов, Светослав Енчев

Четвърти съдия: Християна Гутева

ВАР: Георги Стоянов

АВАР: Георги Новачев

Съдийски наблюдател: Иван Вълчев

6 ноември (петък), 19:15 часа

Ботев Пловдив – Дунав Русе

Главен съдия: Васил Минев

Асистенти: Петър Митрев, Красимир Миланов

Четвърти съдия: Георги Спасов

ВАР: Мартин Марков

АВАР: Петър Николов

Съдийски наблюдател: Николай Колев

7 ноември (събота), 13:30 часа

Ботев Враца – Локомотив Пловдив

Главен съдия: Геро Писков

Асистенти: Костадин Тановчев, Николай Попниколов

Четвърти съдия: Кристина Георгиева

ВАР: Волен Чинков

АВАР: Любомир Вушовски

Съдийски наблюдател: Ангел Ангелов

7 ноември (събота), 16:00 часа

Славия – Черно море

Главен съдия: Георги Давидов

Асистенти: Георги Дойнов, Александър Апостолов

Четвърти съдия: Ивайло Ненков

ВАР: Кристиян Колев

АВАР: Михаел Павлов

Съдийски наблюдател: Антон Генов

7 ноември (събота), 18:30 часа

Лудогорец – ЦСКА 1948

Главен съдия: Мартин Великов

Асистенти: Христо Хаджийски, Димо Вълчев

Четвърти съдия: Кристиан Тодоров

ВАР: Денислав Сталев

АВАР: Георги Иванов

Съдийски наблюдател: Мартин Богдев

8 ноември (неделя), 14:00 часа

Спартак Варна – Арда

Главен съдия: Радослав Гидженов

Асистенти: Иван Копчев, Васил Шавов

Четвърти съдия: Владимир Кирилов

ВАР: Любослав Любомиров

АВАР: Ивайло Ненков

Съдийски наблюдател: Камен Алексиев

8 ноември (неделя), 17:00 часа

Левски – ЦСКА

Главен съдия: Никола Попов

Асистенти: Мартин Венев, Тодор Вуков

Четвърти съдия: Любомир Вушовски

ВАР: Димитър Димитров

АВАР: Петър Николов

Съдийски наблюдател: Никола Джугански