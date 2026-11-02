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БФС призна за сериозни съдийски грешки в двубоите Дунав - Левски и Локомотив Пловдив - Лудогорец

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Спорт
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Съдийската комисия обяви, че футболистите на Левски и Лудогорец е трябвало да бъдат изгонени в мачовете срещу Дунав и Локомотив Пловдив

първа лига дунав левски галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз официално призна за две сериозни грешки на реферите в срещи от 14-ия кръг на Първа лига. Според публикуваните становища капитанът на Левски Кристиан Димитров и футболистът на Лудогорец Бърнард Текпетей е трябвало да получат директни червени картони.

Първата спорна ситуация е от деветата минута на двубоя между Дунав и Левски. Кристиан Димитров извършва опасно нарушение, вследствие на което противников футболист получава контузия и не успява да продължи участието си в срещата.

От Съдийската комисия определят действията на защитника като сериозна груба игра, която е трябвало да бъде санкционирана с директен червен картон съгласно Правило 12 от Правилата на играта.

"Подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, представлява сериозно нарушение на правилата на играта“, се посочва в становището.

Вторият разгледан случай е от 78-ата минута на срещата между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Бърнард Текпетей използва ръката си срещу лицето на противников състезател, което според комисията представлява проява на насилие.

От БФС са категорични, че и в тази ситуация е трябвало да бъде показан директен червен картон.

"Състезател с №37 от Лудогорец използва ръката си като оръжие спрямо лицето на опонент“, се казва в позицията на комисията.

За разлика от първия случай, при ситуацията с Текпетей комисията отчита грешка както на съдийската бригада, така и на ВАР, тъй като не е предприета правилната дисциплинарна мярка.

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