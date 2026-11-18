Лудогорец е направил опит да привлече бившия младежки национал на Белгия Марио Стройкенс през летния трансферен прозорец, съобщава белгийското издание "Het Nieuwsblad“.

22-годишният полузащитник е останал извън плановете на Андерлехт през лятото, като единственото конкретно предложение към него е дошло от българския клуб. Разградчани са искали да го привлекат под наем, но футболистът е отказал възможността да продължи кариерата си в България.

Вместо това Стройкенс е предпочел да остане в Андерлехт и да се бори за мястото си в състава. Според информацията в началото на сезона белгиецът е изпитвал проблеми с мотивацията по време на тренировките, но наставникът Витор Бруно е успял да промени отношението му и да го убеди да работи с максимална отдаденост.

Постепенно полузащитникът е започнал да възвръща формата си и да получава повече възможности за изява. От началото на кампанията Стройкенс е записал седем мача и един гол за Андерлехт, като три от участията му са в Лига Европа.