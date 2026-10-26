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Ангел Русев и Дениз Данев дават старт на българското участие на световното по вдигане на тежести

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Спорт
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Двамата ще вдигат в категория до 60 килограма при мъжете в Нинбо.

Ангел Русев Дениз Данев
Снимка: БТА
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Ангел Русев и Дениз Данев ще дадат старт на българското участие на световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември в китайския град Нинбо.

Двамата ще вдигат в категория до 60 килограма при мъжете, която ще бъде и първата, в която ще определен шампион. Това ще стане още утре от 10:00 часа българско време.

В първия ден на световното трябваше да участва и Бояна Костадинова в категория до 49 килограма при жените. Тя обаче е с контузия и няма да може да вземе участие в турнира.

По този начин българското присъствие в Нинбо ще бъде сведено до петима участници, като всички те са при мъжете.

Двукратният европейски шампион и сребърен медалист в изхвърлянето от предишното световно във Фьорде Иван Димов също има здравословни проблеми. По тази причина от Българска федерация по вдигане на тежести решиха той да вдига в група "D" на категория до 65 килограма. Неговото състезание ще бъде в сряда, 28 октомври, от 5:00 часа сутринта българско време.

На 4 ноември (сряда) олимпийският и четирикратен европейски шампион Карлос Насар ще преследва четвъртото си злато и от световно първенство след триумфите в Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025. Този път Насар ще се състезава в категория до 95 килограма.

На 6 ноември (петък) от 13:00 часа Христо Христов ще сложи финал на българското участие в първенството, като се състезава в категория до 110 килограма.

#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #Дениз Данев #Ангел Русев

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