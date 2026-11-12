Желю Бойчев: КЗК разследва още една търговска верига

Комисията за защита на конкуренцията има образувано производство срещу още една търговска верига. Институцията следи и за нелоялни практики при продажбата на продукти с обозначен български произход, както и за проблеми, свързани със собствените марки на търговците. Това съобщи Желю Бойчев от КЗК в „Денят започва“. По думите му комисията разследва осем предполагаеми картела, а секторът на горивата остава под постоянен мониторинг.

КЗК не се влияе от обществените реакции и коментари в социалните мрежи, а се ръководи от работата, възложена ѝ от законодателя. Това заяви Желю Бойчев във връзка с наложените санкции на една от големите търговски вериги у нас и критиките, които последваха.

„Комисията за защита на конкуренцията не се влияе от реакциите, които са в обществените медии или в социалните мрежи. Ние гледаме да си свършим нашата работа така, както законодателят ни е възложил“, заяви Бойчев.

По думите му комисията се е самосезирала, тъй като е установила сериозен проблем в отношенията между търговските вериги и българските производители и доставчици. Въпреки многобройните оплаквания от страна на производителите обаче официални сигнали по тези въпроси почти липсват.

По отношение на размера на глобите Бойчев посочи, че наложените санкции не са безпрецедентни в европейски мащаб. Той даде за пример полския регулатор, който е налагал значително по-високи глоби, преминали през съдебен контрол, както и практиката на френския регулатор.

Той припомни и предишни санкции срещу голямата търговска верига. В края на 2016 г. комисията е наложила глоба. Тя е била потвърдена от Върховния административен съд през 2021 г. и е в размер на около 330 000 лева.

През 2025 г. КЗК е наложила още две санкции на компанията, всяка в размер на 250 000 лева. По тях в момента текат съдебни производства, в рамките на които се извършват финансово-икономически експертизи.

Бойчев подчерта, че комисията разполага с аргументи и доказателства за установените нарушения, но окончателната преценка е на съда. Той обясни, че един от основните проблеми е т.нар. годишно договаряне.

„Всяка година компанията изпраща към всички свои доставчици предложение за подобрение, иначе, по друг начин казано, за намаляване на цената. Всяка година към всички доставчици. Това се случва. И започва един дълъг процес на договаряне. Колко процента ще свалят цените си за тази година? В момента, в който се постигне такъв тип съгласие, искам да кажа, че това се връща със задна дата от началото на годината“, обясни той.

Според Бойчев съществува и обратна практика – когато производителят поиска увеличение на цената заради разходите си, търговецът забавя или възпрепятства процеса. Той разказа, че при срещите си с производители от комисията са установили, че някои от тях не са увеличавали цените на продукцията си от години, въпреки промените в разходите и цените на рафта.

„Тук е големият проблем, който ние видяхме още и в анализа, и в тези отношения. Не е справедливото разпределение на добавената стойност. И така се получава, че добавената стойност от производителя се премества към търговеца“, посочи Бойчев.

На въпрос дали подобни практики се наблюдават и при други големи търговци Бойчев съобщи, че комисията има образувано производство срещу още една търговска верига. Той не разкри името ѝ, като уточни, че информацията ще бъде обявена допълнително.

По думите му комисията работи активно и по сигнали, като търси по-добро взаимодействие с останалите институции.

Бойчев коментира и темата със собствените марки на търговските вериги и опасността те да изместват продукцията на българските производители.

„Това е един много голям проблем и в Европа, който в момента се разработва много активно на европейското законодателство и регламенти по този проблем и който е в полезрението и в дейността на нашата комисия. Защото, когато си убиваме собственото производство и когато го унищожим, такъв ще бъде резултатът. Част от собствените марки, това, което вие казвате, има риск да постигнат това, ако бъдат оставени без контрол“, коментира Бойчев.

Бойчев потвърди, че комисията следи и за случаи, при които продукти с чужд произход се етикетират и продават като български. Особено внимание се обръща на плодовете и зеленчуците, както и на други продукти, при които могат да се допускат подобни злоупотреби.

Бойчев съобщи, че комисията е активна и в разследването на картелни споразумения. По думите му към момента се водят осем производства за предполагаеми картели.

Той уточни, че при горивата комисията е установила злоупотреба с господстващо положение.

"За горивата имаме доказана злоупотреба с господстващо положение. Комисията е наложила най-голямата си глоба там – над 262 милиона лева. Доказана е злоупотреба с господстващо положение на пазара за съхранение на горива и на пазара за търговия на едро. Две нарушения има там."

Бойчев подчерта, че секторът на горивата остава под постоянен мониторинг от страна на Комисията за защита на конкуренцията.

Вижте във видеото целия разговор с Жельо Бойчев.