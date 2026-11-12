По следите на катастрофата: Екип на "По света и у нас" по пътя на фаталната отсечка

Два дни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ екип на БНТ изминава разстоянието от София до мястото на инцидента в района на Ямбол. В участъка на катастрофата, два дни след трагедията, метеорологичните условия са различни – температурата е около 10 градуса, настилката не е хлъзгава, а видимостта е добра.

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев коментира в "Денят започва" поведението на шофьорите при мъгла и необходимите мерки.

„Това, което видяхме по пътя от София до мястото на трагедията, видяхме една непрекъснато сменяща се пътна обстановка - предвид атмосферните условия и часа, в който пътуваме. Сега на мястото, където е катастрофата, обстановката е нормална. Според мен няма никакви такива усложнени обстоятелства, но явно в деня на трагедията нещата са били по-различни, предвид по-ниските температури. В такъв момент трябва да има правилно съчетание при водачите между мислене и действие. Когато имаме само действие, но липсва мисленето, много често се стига именно до такива трагични обстоятелства. Затова винаги съм казвал, че водачът първо трябва да мисли, след което да действа.“

Той обясни, че първата и най-важна мярка при навлизане в участък с намалена видимост е съобразяването на скоростта с конкретните условия.

„ Намаляването трябва да бъде до такава степен, че да е съобразено с конкретната видимост, както и състоянието на пътната настилка. Нормално е веднага да се отнеме педала на газта, да се намали скоростта, с която се движим и да чакаме търпеливо до по-благоприятна пътна обстановка. Така беше сутринта наистина, появи се мъгла, имаше водачи, които бяха търпеливи, караха в колона, но имаше и такива, които безразсъдно изпреварваха, без да предвиждат, че след изпреварването може да попаднат в тази пелена, гъста пелена от мъгла и тогава вече наистина да нямат никакъв шанс за нещо по-добро.“

Според експерта пътната настилка в района на катастрофата е в добро състояние, а мантинелите и отводнителните съоръжения са разположени правилно. Той смята обаче, че по магистралите трябва да има електронни информационни табла, които своевременно да предупреждават за опасни метеорологични условия.

Друг риск при ниски температури е образуването на т.нар. черен лед. Георгиев предупреждава, че в подобна ситуация сцеплението между гумите и пътната настилка може почти напълно да изчезне. Затова водачите не трябва да предприемат резки действия.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.