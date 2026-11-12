Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември тази година в Пловдив.

Обвинението е срещу 42-годишен мъж, който според прокуратурата е подпомогнал умишлено 51-годишния Славчо Мегеров, за извършител на предумишленото убийство. Новият обвиняем е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Припомняме, че още на 1 октомври като обвиняем за убийството беше привлечен 51-годишният Мегеров, за когото се смята, че е физическият извършител на престъплението.

Разследването по случая продължава.