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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Окръжната прокуратура в Пловдив привлече втори обвиняем по делото за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември тази година в Пловдив.

Обвинението е срещу 42-годишен мъж, който според прокуратурата е подпомогнал умишлено 51-годишния Славчо Мегеров, за извършител на предумишленото убийство. Новият обвиняем е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.
Припомняме, че още на 1 октомври като обвиняем за убийството беше привлечен 51-годишният Мегеров, за когото се смята, че е физическият извършител на престъплението.

Разследването по случая продължава.

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