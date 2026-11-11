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Многохиляден Поход на независимостта се проведе в Полша

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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По света
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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На фона на тежка криза между правителството и президента в Полша се проведе традиционният многохиляден Поход на независимостта. В него се включват предимно дяснонастроени и националисти. Шествието премина мирно и се състоя след двудневния траур в страната след стрелбата в Краков, при която загинаха 9 души.

Море от червено-бели знамена заля центъра на Варшава. Десетки хиляди поляци се събраха за традиционния Поход на независимостта. Демонстрацията е една от най-големите в Европа и привлича националисти, консерватори и крайнодесни активисти.

В минали години този ден е белязан от сблъсъци между демонстранти и полиция. Самият поход съществува едва от 2011 г. Шествието отбелязва възстановяването на полската независимост през 1918 г., с което приключват 123 години на разделяне на страната между Русия, Прусия и Австрия.

Джонатан Ромузга, бизнесмен от Лос Анджелис: „Става въпрос за патриотизъм. Поляците демонстрират. Няма значение дали са десни или леви.“

Виеслава Чеплик, пенсионерка във Варшава: „Подозирам, че този марш ще бъде най-мирният, провеждан досега. Той служи като почит към онези, които загубиха живота си, и е жест на уважение към техните семейства.“

Всички нюанси на полската десница се събират около него, включително и президентът Карол Навроцки.

Честванията са на фона на изострен конфликт между проевропейското правителство на Доналд Туск, който избра да празнува в Шчечин, и националистическата десница, подкрепяща Навроцки, заради спорни назначения на предишни кабинети в Конституционния съд.

Освен това Варшава е в повишена готовност, след като 24-годишен мъж уби девет души и рани още 15.

#многохиляден #поход на независимостта #Полша

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