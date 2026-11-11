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Локомотив Пловдив изпусна латвийци във финалните акорди

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Трето разочарование за действащите вицешампиони на НБЛ във ФИБА Къп.

локомотив пловдив изпусна латвийци финалните акорди
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Локомотив Пловдив остана на крачка от още един успех във ФИБА Къп и пропусна да се доближи до следващата фаза. Действащите вицешампиони в НБЛ отстъпиха драматично пред ВЕФ Рика с 83:85 в среща от шестия кръг, изиграна в зала "Сила". Селекцията на Асен Николов държеше съдбата си в свои ръце и показа, че не се притеснява от класния си съперник, но във финалните акорди не издържа срещу състава на Йевгенийс Кошускинс, който добави втора поредна победа във втория по сила турнир, организиран от ФИБА.

"Черно-белите" се намират на третото място във временното класиране с три победи и три загуби, а латвийците продължават да заемат втората позиция с четири успеха и две поражения. На 18 ноември (сряда) Локомотив ще има визита на Орадя, а ВЕФ ще домакинства на Нефтчи.


Встъпителните минути се оказаха далече от резултатни, като Айзея Томпсън и Мат Роджърс се нагърбваха с отговорността. Първият получи нужната помощ в офанзивен план от Джомароу Браун и Дъвъръл Рамзи, за да могат домакините да нарушат статуквото и да си издействат аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

Заплахите в офанзивен план идваха отвсякъде на старта на втората десетка, в която балансът на силите отново изглеждаше възстановен. Макар и точният мерник зад дъгата Оярс Силинш, както и минималното водачество на гостите, „черно-белите“ отговориха чрез Томислав Минков, Рамзи, Браун и Томпсън, за да постигнат пълен обрат и да се оттеглят в съблекалнята при 52:42.

Латвийците увеличиха оборотите на старта на третата четвърт, когато Джордан Сиърс и Рихрадс Александровс дадоха криле за връщане в играта. Браун и Рамзи се оказаха главните заподозрени, за да могат „черно-белите“ да си върнат спокойствието за момент и да си извоюват 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Усилията на Сийърс и Марк Мейрес помогнаха на отбора от Рига да открие силно заключителната четвърт, както и постепенно да обърне хода на събитията. „Смърфовете“ се намираха в нокдаун, особено в нападение. Реакция на Минков, Браун и Рамзи обаче върна на три пъти водачеството на тима от Пловдив, като последният бе с 55 секунди до края. Два от четири точни наказателни удари на Силинс постави равенството на таблото. Последва пропуск на Рамзи зад дъгата, а Силинс не трепна от наказателната линия с 13 секунди до финалната сирена. Атака по-късно Браун стреля в последните 2 секунди, но неговата стрелба бе къса и успехът остана в латвийския лагер.

Дъвъръл Рамзи бе познатият лидер за Локомотив със своите 24 точки, 5 асистенции и 4 успешни стрелби зад дъгата. Джомароу Браун се разписа с 22 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Айзея Томпсън завърши с 13 и 9 борби.

Джордан Сийъс даде тон на ВЕФ с 19 точки. Оярс Силинс има 13, Мат Роджърс записа 12, Рихардс Александровс (6 борби) и Луис Родригес (6 овладени под двата ринга топки) добавиха по 11. Марекс Майерс има 10 и 8 овладени под двата ринга топки.

#БК ВЕФ Рига #ФИБА Къп 2026/2027 #БК Локомотив Пловдив

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