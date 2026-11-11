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Жълт код за силен вятър утре

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През нощта вятърът ще е слаб и отново около водните басейни, в низините и котловините ще се образуват гъсти мъгли.

Минималните температури утре ще бъдат между 5° и 11°, в София – около 9°, а максималните – между 16° и 22°, в София – около 18°. През деня ще бъде облачно, с умерен и силен вятър с посока от юг-югозапад.

Предупреждение от първа степен, код жълто, за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено в почти цялата страна.

Със сутрешни мъгли ще бъде и по Черноморието. Ще духа временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 21°.

Предимно облачно и ветровито ще бъде и в планините. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад.

Температурите и там ще се повишават и максималните по най-високите ни върхове ще бъдат от 3° на Мусала до 7° на Черни връх.

По-топло от обичайното ще бъде утре в западните части от Балканите.

В по-голямата част от полуострова ще бъде мъгливо и предимно облачно, но ще вали главно в западната половина.

С валежи от дъжд ще бъде на много места в Европа. Значителни количества се очакват в Южна Франция, в страните от Централна Европа, в Италия и Унгария.

Валежите на Пиренеите ще отслабват, но ще бъде много ветровито.

Ветровито ще остане в петък и в нашата страна. Ще продължи да духа силен южен вятър и температурите още ще се повишат. Ще има и превалявания, главно в югозападната половина от страната.

През нощта срещу събота и в събота на много места ще има валежи от дъжд, а температурите чувствително ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, но вече със слаби и изолирани превалявания. Застудяването ще продължи. В понеделник ще преобладава слънчево време с малка вероятност за валежи.

Минималните температури ще се понижат с около градус-два, но максималните отново ще тръгнат нагоре.

#опасен вятър #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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