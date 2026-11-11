Георги Календеров: Показахме, че можем да играем като равни с абсолютно всички

Капитанът на баскетболния Локомотив Пловдив Георги Календеров изрази разочарованието си след домакинското поражение с 83:85 от латвийския ВЕФ Рига в турнира ФИБА Европа къп. Според него двубоят е бил решен от минимални разлики в заключителните секунди, а пропуснатата победа може да се окаже важна в битката за класиране в следващата фаза.

"Труден мач. Започнахме много добре и на полувремето водехме с десет точки. След това гостите затегнаха защитата и започнахме да играем кош за кош. Стигнахме до ситуация, в която всичко се решаваше в последните секунди. Малко не ни достигна. Тежка загуба, защото тази победа ни трябваше много за класирането. Както всички видяха, един кош ни лиши от нея“, коментира Календеров.

Капитанът на "черно-белите“ подчерта, че конкуренцията в групата е сериозна и всяка среща може да има решаващо значение за крайното подреждане.

"Всички победи тук са важни. Борим се за класиране, защото има няколко отбора с близки показатели. За съжаление, днес не успяхме да спечелим. ВЕФ Рига е много добър отбор, поздравявам ги. Бяха подготвени и заслужиха победата. Наистина се получи много здрав мач“, добави той.

Календеров беше категоричен, че въпреки поражението Локомотив е доказал, че може да бъде равностоен на силни европейски съперници. Пловдивчани вече имат три победи в турнира, а представянето им показва амбицията на отбора да се утвърди на международната сцена.

"Ние сме професионалисти и вършим своята работа. Идваме всеки ден и тренираме. Разбира се, всеки има очаквания, но никой не иска да бъде боксова круша. Смятам, че до този момент показахме, че можем да играем наравно с абсолютно всички“, заяви капитанът.

Локомотив Пловдив водеше с 52:42 на почивката срещу ВЕФ Рига, но допусна обрат през второто полувреме и отстъпи с две точки.

Следващият двубой на пловдивчани във ФИБА Европа къп е на 18 ноември, когато тимът ще гостува на румънския Орадея.