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Георги Календеров: Показахме, че можем да играем като равни с абсолютно всички

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Спорт
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Капитанът на Локомотив Пловдив изрази съжаление за драматичната загуба от ВЕФ Рига и подчерта значението на всяка победа в битката за класиране напред във ФИБА Европа къп

Георги Календеров: Показахме, че можем да играем като равни с абсолютно всички
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Капитанът на баскетболния Локомотив Пловдив Георги Календеров изрази разочарованието си след домакинското поражение с 83:85 от латвийския ВЕФ Рига в турнира ФИБА Европа къп. Според него двубоят е бил решен от минимални разлики в заключителните секунди, а пропуснатата победа може да се окаже важна в битката за класиране в следващата фаза.

"Труден мач. Започнахме много добре и на полувремето водехме с десет точки. След това гостите затегнаха защитата и започнахме да играем кош за кош. Стигнахме до ситуация, в която всичко се решаваше в последните секунди. Малко не ни достигна. Тежка загуба, защото тази победа ни трябваше много за класирането. Както всички видяха, един кош ни лиши от нея“, коментира Календеров.

Капитанът на "черно-белите“ подчерта, че конкуренцията в групата е сериозна и всяка среща може да има решаващо значение за крайното подреждане.

"Всички победи тук са важни. Борим се за класиране, защото има няколко отбора с близки показатели. За съжаление, днес не успяхме да спечелим. ВЕФ Рига е много добър отбор, поздравявам ги. Бяха подготвени и заслужиха победата. Наистина се получи много здрав мач“, добави той.

Календеров беше категоричен, че въпреки поражението Локомотив е доказал, че може да бъде равностоен на силни европейски съперници. Пловдивчани вече имат три победи в турнира, а представянето им показва амбицията на отбора да се утвърди на международната сцена.

"Ние сме професионалисти и вършим своята работа. Идваме всеки ден и тренираме. Разбира се, всеки има очаквания, но никой не иска да бъде боксова круша. Смятам, че до този момент показахме, че можем да играем наравно с абсолютно всички“, заяви капитанът.

Локомотив Пловдив водеше с 52:42 на почивката срещу ВЕФ Рига, но допусна обрат през второто полувреме и отстъпи с две точки.

Следващият двубой на пловдивчани във ФИБА Европа къп е на 18 ноември, когато тимът ще гостува на румънския Орадея.

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#БК ВЕФ Рига #Георги Кандеров #БК Локомотив Пловдив

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