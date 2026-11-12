Среща на Върха в Дъблин: Украйна в центъра на разговорите на европейската политическа общност

Лидерите на близо 50 държави от цяла Европа се събират днес в Дъблин за деветата среща на Европейската политическа общност.



Тя беше създадена през 2022 година непосредствено след руската инвазия в Украйна, за да обедини европейските държави около общите предизвикателства пред сигурността на континента. България е представена от премиера Румен Радев.

Очаква се централно място в разговорите да заемат войната в Украйна и последиците от руската агресия за сигурността на Европа. Лидерите ще обсъдят продължаването на подкрепата за Киев и необходимостта европейските държави да имат по-активна роля при определянето на бъдещето на европейската архитектура за сигурност. Снощи в ирландската столица пристигна украинският президент Володимир Зеленски, който също ще участва в срещата.