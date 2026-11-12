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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Състоянието на пострадалите на "Тракия": 34 от ранените остават за лечение в болници

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Три дни след трагедията на магистрала "Тракия" лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при двете верижните катастрофи. При инцидентите се удариха 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а 51 бяха ранени. Към момента в болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 34 души. Четирима са в тежко състояние - сред тях и румънски гражданин.

В Сливен са настанени най-много от пострадалите при тежкия пътен инцидент. В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" остават 16 пациенти, а 1 от тях е в тежко състояние. В МБАЛ - Сливен към Военномедицинска академия се намират шестима души, които са в стабилно състояние.

През вчерашния ден двама от пострадалите с гръдни травми бяха транспортирани във Военномедицинска академия в София. Седем от ранените са на лечение в болници в Бургас. Двама са тежко пострадали, като най-критично е състоянието на румънски гражданин, който е в медикаментозна кома и интубиран. В болницата в Ямбол остават хоспитализирани 5 души.

#състоянието на пострадалите #тежка верижна катастрофа #АМ "Тракия

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