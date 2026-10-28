Частна ПВО в Украйна: „Нова поща“ вече сваля руски дронове „Шахед“

Компанията „Нова поща“ реализира проект за частна противовъздушна отбрана, която вече има на сметката си свалени руски ударни безпилотни летателни апарати.

Това заяви съсобственикът на групата компании Nova Вячеслав Климов по време на XII Киевски международен икономически форум, съобщи информационната агенция „Интерфакс-Украйна“.

„Ние сме една от малкото компании, които реализираха такъв проект. Не искам да разкривам конкретни цифри, но вече имаме свалени дронове „Шахед“, каза бизнесменът.

Той подчерта значението на по-нататъшното развитие на проектите за частна ПВО и отбеляза, че бизнесите могат да поемат функции, които преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна „се смятаха за изключителна отговорност на държавата“.

Климов отбеляза също, че компаниите могат да поддържат и собствени пожарни служби в производствените си обекти, без да чакат пристигането на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

„В момента големият бизнес търси пожарни автомобили в Европа, за да създаде свои собствени служби. Това е наша собственост – какъв е проблемът? Кой може да ми забрани сам да угася пожар на своя територия?“, добави съсобственикът на групата Nova.

В началото на март 2026 г. правителството разреши на предприятията от критичната инфраструктура да разполагат със собствени групи за противовъздушна отбрана, а преди това това бе позволено и на частни компании. По данни на Министерството на отбраната към месец октомври към този експериментален проект за включване на бизнеса в системата за ПВО са се присъединили близо сто компании.

Статия, написана от Dmytro Mykhailov (Suspilne), първоначално публикувана на 27 октомври 2026 г.