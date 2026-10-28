Локомотив Пловдив се върна на победния коловоз във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив намери пътя към своя втори успех във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ подчиниха Фрибур Олимпик с 95:83 в среща от втория кръг в група H, която се изигра в зала "Сила". Съставът на Асен Николов нанесе своя удар още на старта, но до края често трябваше да отблъсква всеки щурм, дело на момчетата, водени от Тибо Петит.

Извън състава на "смърфовете" бе Айзея Томпсън.

Срещу името на "черно-белите" вече личат две победи и две загуби във втория по сила турнир, организиран от ФИБА, докато швейцарците имат един успех и три поражения. На 4 ноември (сряда) Локомотив ще приеме Нетфчи Баку, а Фрибур ще бъде домакин на ВЕФ Рига.





Началните минути предложиха доста безплодни атаки и слабата резултатност. Домакините взеха мерки, свързани с усилията на Томислав Минков, Дъвъръл Рамзи и Джомароу Браун, за да полетят към едноличното водачество и аванс от 13 точки в края на дебютната част.

Джордан Далас пое щафетата и „черно-белите“ рядко даваха индикации за сваляне на оборотите в офанзивен план. Кристофър Лайкс и Адриен Моерман бяха в основата на спирането на пропадането от страна на гостите, но Минков, Рамзи и Далас въдвориха ред в домакинските редици, което бе достатъчно да се приберат в съблекалнята при 45:31.

Браун и Рамзи оставиха спокойствието в тима от Пловдив за старт на второто полувреме. Постепенно Лайкс и Моерман настроиха мерниците зад дъгата, давайки криле на швейцарците, които вече виждаха обрата. Поредно активизиране, дело на Рамзи и Браун, доведе до светкавична реакция и аванс от 12 точки след 30 минути игра в полза на актуалните първенци в родния елит.

Рамзи, Минков и Браун изгряха на сцената при откриването на заключителната четвърт, когато домакините продължиха да държат съдбата в ръцете си. Брайън Колон и Моерман оставиха последни надежди на отбора от Фрибур за минус 9 с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника, но Браун имаше последната дума и пловдивският тим довърши започнатото.

Джомароу Браун открадна шоуто за Локомотив със своите 29 точки, допълнени от 6 борби. Томислав Минков се разписа с 24 точки, към които добави и 5 овладени под двата ринга топки. Дъвъръл Рамзи се отчете с 23 и 9 асистенции, Джордан Далас финишира с 12 и 8 олвадени под двата коша топки.

Кристофър Лайкс отговори за Фрибур с 22 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Адриен Моерман регистрира 20, 14 борби и 4 тройки. Брайън Колон реализира 14.