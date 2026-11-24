Българската федерация по волейбол ще почете със специално събитие поколения родни състезатели, оставили значима следа в историята на този спорт. Галавечерта "Заедно към върха" ще бъде на 26 ноември от 17:30 ч. в столичен хотел.

Събитието ще бъде посветено на 40-годишнината от бронзовите медали на мъжкия национален отбор от световното първенство във Франция през 1986 г. и на европейската титла, спечелена от младежкия национален отбор в Пазарджик през същата година, както и на 20-годишнината от бронзовите медали на България от световното първенство в Япония през 2006 г.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът на Столична община Васил Терзиев.