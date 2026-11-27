Срещата в Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски София на стадион „Стад Велодром“ бе помрачена от инцидент на трибуните между привърженици на двата отбора, предаде Франс прес. Самият мач от 5-ия кръг на турнира на УЕФА завърши с успех на домакините с 1:0 след точно изпълнена дузпа на Амин Гуири преди почивката.

Около десет минути преди началото на срещата, насрочено за 18:45 ч. местно време, няколко десетки привърженици на Олимпик Марсилия бързо напуснаха южната трибуна „Вираж Сюд“ и малко по-късно се появиха на „Жан Буан“ – една от страничните трибуни.

Последва суматоха по трибуните, като по всичко личеше, че привържениците на Марсилия преследват група български запалянковци. Българите се насочиха към сектора за гости, където вече се бяха събрали около 500 привърженици на Левски. Напрежението ескалира именно там. Двете групи започнаха да се замерят с различни предмети и димки.

Служителите по сигурността успяха да възстановят реда, твърди медията.

Малко след началото на мача, който започна в планирания час, привържениците на Олимпик Марсилия се оттеглиха обратно към южната трибуна.

Секторът с българските фенове бе поставен под засилена охрана от голям полицейски кордон. Впоследствие между феновете на двата отбора имаше няколко момента на напрежение, като сериозният бе по време на почивката между двете полувремена.

В последващо изявление пред медиите Олимпик Марсилия обяви, че „осъжда инцидентите“.

„Бързата намеса на охранителните екипи на клуба позволи възстановяването на реда, без това да се отрази на провеждането на мача. В момента клубът работи за изясняване на точните обстоятелства около тези инциденти, заедно с компетентните органи“, се казва още в позицията на френския тим.

„Не бяхме информирани за случващото се, когато излязохме на терена. Това е жалко. Живеем във времена, белязани от насилие в нашето общество, така че случилото се е наистина, наистина тъжно“, заяви след мача наставникът на Марсилия Бруно Женезио.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес от своя страна определи ситуацията като „изключително неприятна“ и „недопустима във футбола“.

„Изразявам подкрепата си към привържениците, които се оказаха въвлечени в този инцидент. Надявам се никой да не е пострадал сериозно. Дълбоко съм натъжен от случилото се“, добави наставникът на Левски.