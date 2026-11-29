Изключително сложна е обстановката в София. Голяма част от централните улици и булеварди останаха непочистени в ранните сутрешни часове. Специален брифинг беше даден от общината

Намираме се по пътя за Витоша. Движението наистина е доста затруднено. Ние, пътувайки, първо спряхме малко след квартал Бояна, защото просто не можехме да се качим по-високо, но изчаквайки да се включим, пред нас минаха два снегорина и шофирайки след тях, стигнахме до тук, където заварихме дърво, паднало върху електрически кабели на уличното осветление.

Придвижването в София остава затруднено. По-рано директорът на Столичния инспекторат каза, че на терен работят над 170 снегорина.

Пътувайки към Витоша, видяхме един на Околовръстния път и тези два, които ни помогнаха да стигнем до тук. От Центъра за градска мобилност ни казаха, че автобусите към Витоша са спрени, но преди малко мина един автобус на линия 63.

Пътувайки насам, ние това си говорихме в колата, че сме щастливи, че неделя сутрина наистина не е понеделник сутрин, защото движението със сигурност ще бъде много затруднено в центъра на столицата, имайки предвид всички хора, които рано сутрин бързат за работа, трябва да закарат децата си на училище и така нататък. В центъра има тротоарите там, където минахме, ние все още не бяха почистени. Надявам се, към този момент вече да е почистено.

От столичния инспекторат обещаха, че до обяд всички тротуари в столицата ще бъдат изчистени, като приоритетно казаха, че се почистват големите булеварди с градски транспорт.

Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат: "Поради това, че и аз пътувах трудно из цяла София, и аз и моите служители не сме доволни от качеството на услугата в определени зони. До момента имаме наложени 97 000 евро, това беше до 4.30 часа сутринта, в няколко от районите на територията на София, където, пак казвам, качеството не беше на необходимата ниво."