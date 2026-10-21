Европрокуратурата внесе обвинителен акт срещу кмета на Петрич

Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу кмета на Петрич. Той е обвинен в измама, свързана с реконструкцията на сграда, която е трябвало да бъде превърната в музей на културното наследство по проект, финансиран от ЕС.

Става въпрос за проект за представяне на споделеното културно наследство на България и Гърция, част от инициативата „Културен дипол в трансграничния район“.

Проектът е съфинансиран със сумата от 646 857,59 евро от Европейския фонд за регионално развитие по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество.

Средствата е трябвало да бъдат използвани за рехабилитация на бивш военен лагер в Петрич и превръщането му в музей, посветен на историята на града и околния регион. Това е част от по-мащабна трансгранична инициатива за популяризиране на споделеното културно наследство на България и Гърция.

Според събраните доказателства обаче, кметът е скрил факта, че първоначалните военни казарми са били съборени, преди да започнат строителните дейности. Въпреки че средствата от ЕС, отпуснати за проекта, е можело да бъдат използвани единствено за рехабилитация, сградата всъщност е била изградена наново.

Скривайки тази информация, кметът е нарушил условията за допустимост за получаване на европейско финансиране.

Ако бъде признат за виновен, той е изправен пред наказание „лишаване от свобода“ за срок от две до осем години.