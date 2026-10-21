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Изведоха с белезници кмета на Белица Радослав Ревански

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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изведоха белезници кмета белица радослав ревански
Снимка: БНТ
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Изведоха с белезници кмета на Община Белица Радослав Ревански.

При засилено полицейско присъствие, седем часа след като ГДБОП и МВР влязоха в общината, кметът беше отведен.

Отпред го очакваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководство на партията и много граждани.

Делян Пеевски, председател на ДПС: "Господин Радев, няма да пречупите ДПС. Колкото и да привиквате хора по кабинетите, както Ради Ревански. Беше викан в кабинета на шефа на митниците Шушков с оферта как да се работело за ПБ, как кметове да минават към ПБ, как да му уредял среща с Демерджиев, за да не му правел нещо и да не го закача. Но нали знаете кой дава срамните оферти? Румен Радев. Господин Радев, казваме "не" на вашата оферта. Казваме "да" на свободата и "не" на Държавна сигурност."

Минути след като отведоха Ревански, майка му припадна.

#община Белица #Радослав Ревански #акция на ГДБОП

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