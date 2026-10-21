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Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Света гора

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Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Света гора
Снимка: Българска патриаршия
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Започна посещението на Българския патриарх Даниил на Света гора – Атон, съобщиха от Българската православна църква - Българска патриаршия.

Патриарх Даниил посети Карея – административната столица на Света гора. Той бе посрещнат от Протепистата на Света гора стареца Георгий от Ватопедския манастир и Свещения кинотис - върховния административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Атон.

В съборния храм „Успение Богородично” бе отслужено молитвословие, след което патриарх Даниил и духовниците се поклониха на чудотворната икона на Майката Божия – „Достойно ест”.

„Днешното ви посещение тук е голямо благословение за светогорските отци. Вашето посещение тук не е само официална визита, но и една възможност да бъдат възобновени историческите у духовни връзки, които свързват Българската църква със Света гора – Атон”, каза в словото си архимандрит Георгий.

Той сподели още, че Света гора е особено място в живота на православието, където хиляди монаси през вековете са посветили живота си на молитвата, подвига и в търсенето на съвършенството в Христа.

От своя страна патриарх Даниил благодари за топлия прием и сподели вълнението си от първото си посещение като патриарх на Света гора и на светите манастири.

„Тук на Света гора самата история е пропита със святост, където Света Богородица със своите чудотворни икони е запазвала светите манастири и всяко място е осветено от хилядите подвижници, които са живели тук”, каза в словото си патриарх Даниил.

Той изтъкна вековните връзки между България и Света гора, особено изразяващи се в стотиците поклонници и харизани, които подпомагат светите манастири.

Патриарх Даниил бе посрещнат и от губернатора на Света гора г-н Алкивиадис Стефанос, а делегацията се придружава от Негово Високопреосвещенство Милетският митрополит Апостол (Вселенска патриаршия), игумен на ставропигиалната света обител “Света Анастасия Узорешителница” в Халкидика, Северна Гърция.

#започване на посещение # патриарх Даниил #Атон

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