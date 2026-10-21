ЕС призова Мъск да възстанови функционирането на "Старлинк" в Украйна

Европейският съюз призова компанията "СпейсX" на Илън Мъск „спешно да възстанови пълноценното функциониране“ на сателитната система "Старлинк" в Украйна.

Говорител на Европейската комисия заяви днес, че последните съобщения за забавяне на услугите на "Старлинк" в Украйна будят сериозна загриженост.

ЕК призова американския технологичен гигант спешно да възстанови пълноценното функциониране на услугите в Украйна, тъй като “странатаа се нуждае от тази критично важна информационна система, за да поддържа връзката между войниците, да защитава гражданите си, както и да управлява дроновете, необходими за отбраната на нейната територия“.