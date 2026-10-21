БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ограничението на "Старшийлд" в Украйна е наложено от Илън Мъск?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
илън мъск право получи заплатата млрд долара
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Забавянето на военната версия на Starlink – Starshield, което изненада Украйна миналата седмица, е било наредено от собственика на компанията Илон Мъск, пише "Уол Стрийт Джърнъл".

Според изданието Мъск и Тръмп са обсъдили по телефона орязването на Starshield малко след като то е станало факт, докато американския президент обикалял по предизборни събития. Недоволството на американския президент от украинските удари по руски рафинерии, които според Тръмп са причини за повишаването на цените на горивата, е причина за ограничаване на услугата.

Към момента Мъск все не е коментирал публикацията на "Уол Стрийт Джърнъл", но веднага след като стана ясно за проблемите в работата на Starshield, той написа в ЕКС, че Всички ограничения на скоростта или използването се решават от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ.“

#"Старшийлд" #ограничение #Илън Мъск #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
1
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
2
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив,...
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус и тир
3
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус...
"Това не е управление, това е безизходица": Протест в София в триъгълника на властта
4
"Това не е управление, това е безизходица": Протест в...
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти
5
Акция на ГДБОП в Бургас: Антимафиоти нахлуха в офис на IT специалисти
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес
6
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
5
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: САЩ и Канада

Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори
Вотът в Албърта: Искането за референдум за отделяне е отхвърлено Вотът в Албърта: Искането за референдум за отделяне е отхвърлено
Чете се за: 00:37 мин.
Мечка, "жадна" за книги, се разходи из библиотека в Калифорния Мечка, "жадна" за книги, се разходи из библиотека в Калифорния
Чете се за: 00:30 мин.
„Старлинк“ и „Старшийлд“ - сателитната мрежа на Илън Мъск във войната „Старлинк“ и „Старшийлд“ - сателитната мрежа на Илън Мъск във войната
Чете се за: 04:02 мин.
Референдум в Канада: Залогът е бъдещето на движението за независимост на Албърта Референдум в Канада: Залогът е бъдещето на движението за независимост на Албърта
Чете се за: 00:50 мин.
Доналд Тръмп: Искам Русия да преговаря Доналд Тръмп: Искам Русия да преговаря
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...
Чете се за: 06:32 мин.
Политика
На живо: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС На живо: Помилването на "петричкия Ескобар" на фокус в НС
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки? След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски имал ясни идеи за края на войната, Уиткоф ще ги представи...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"Който чупи - плаща": Нови мерки за сигурност след...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Протестите в Албания не стихват, исканията са за оставка на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бурята "Адам" връхлетя Испания: Властите разпоредиха 800...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ