Ограничението на "Старшийлд" в Украйна е наложено от Илън Мъск?

Забавянето на военната версия на Starlink – Starshield, което изненада Украйна миналата седмица, е било наредено от собственика на компанията Илон Мъск, пише "Уол Стрийт Джърнъл".

Според изданието Мъск и Тръмп са обсъдили по телефона орязването на Starshield малко след като то е станало факт, докато американския президент обикалял по предизборни събития. Недоволството на американския президент от украинските удари по руски рафинерии, които според Тръмп са причини за повишаването на цените на горивата, е причина за ограничаване на услугата.

Към момента Мъск все не е коментирал публикацията на "Уол Стрийт Джърнъл", но веднага след като стана ясно за проблемите в работата на Starshield, той написа в ЕКС, че Всички ограничения на скоростта или използването се решават от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ.“