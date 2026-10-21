Летища в Италия останаха без гориво заради продължаващите протести на шофьорите на камиони

Италианската агенция за управление на въздушното движение съобщи, че летищата в Кротоне и Реджо Калабрия са останали без авиационно гориво заради стачки и протести на шофьори на камиони, предизвикани от рязкото покачване на цените на горивата, което е затруднило доставките на самолетно гориво, предаде АНСА.

От агенцията заявиха, че "поради това пилотите трябва да планират зареждане с гориво на летището на излитане или на предходно летище, като осигурят достатъчно количество за следващите етапи от полета".

Миналата седмица в много части на страната, особено в южните райони, започнаха протести на шофьори на камиони, които блокират пътища или ограничават движението по пътните платна. Те последваха стачки и протестни акции на земеделски производители и рибари, в резултат на които рафтовете в супермаркетите в много райони останаха празни.

Комитетът на превозвачите в Сицилия обяви вчера, че прекратява протестните си действия. Решението беше взето след среща на министъра на транспорта Матео Салвини с асоциации на превозвачите и последвалото съобщение на правителството за отпускане на помощ в размер на 480 милиона евро за шофьорите на камиони.

Въпреки това шофьори на камиони в Калабрия и други части на Южна Италия заявиха, че протестите им ще продължат поне до следващата среща, насрочена за 27 октомври в Министерството на транспорта в Рим.

Днес 11 асоциации на транспортни компании публикуваха съвместно изявление, в което призоваха министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози да се намеси за премахване на пътните блокади.