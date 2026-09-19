Люк Линдберг е новият изпълнителен директор на Световната програма по прехраната на ООН

Световната програма по прехраната (СПП) на ООН - най-голямата международна хуманитарна агенция, определи днес за свой нов изпълнителен директор Люк Линдберг, който бе номиниран за поста от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

След консултация със СПП Линдберг, който е висш служител в американското Министерство на земеделието, бе назначен съвместно от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Ку Донгю, който оглавява Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Линдберг поема поста от Синди Маккейн (вдовица на покойния американски сенатор Джон Маккейн), която се оттегли по здравословни причини, а мястото ѝ временно зае заместникът ѝ Карл Скау.

Около 266 милиона души по света са изправени пред остра продоволствена несигурност, породена от конфликти, екстремни метеорологични явления и икономически затруднения, сочат данни на Световната програма по прехраната на ООН, която е оказала помощ на повече от 100 милиона души в 83 страни.